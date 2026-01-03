Para transferi düzenlemesi ötelendi

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200 bin TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde açıklama zorunluluğu uygulaması, üzerinde bir süre daha çalışma yapmak üzere ötelendi. Reuters'ın haberine göre, tebliğ yılbaşında yürürlüğe girmedi, uygulama hakkında çalışmalar bir süre daha devam edecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından banka hesapları arasında yapılacak para transferlerine ilişkin yeni yükümlülükler belirlenmişti. Tebliğde, elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu. Gün içerisinde mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde toplam limitin 200 bin TL'yi aşması halinde kullanıcıların, transfer işleminin detaylarına yönelik açıklama yapması isteniyordu. Düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerin izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyor.