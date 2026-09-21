Para ve kripto trafiği MASAK’ın merceğinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.

HAREKETLER İNCELEMEDE

Başsavcılık müzekkeresinde, dört şirket ile alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgileri, yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışları talep edildi. Mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor.

AKRABALAR ARAŞTIRILIYOR

Yapılan çalışmayla fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor. Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak. Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi. MASAK'tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

BORSADA 2.3 MİLYON TL KAYIP

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin yarattığı satış baskısıyla Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı yüzde 8.2 kayıpla 13 bin 284 puandan kapattı. Borsa İstanbul geçen hafta dünyanın en fazla düşen piyasası oldu. Endeksteki düşüşle birlikte şirketlerin piyasa değeri 5 işlem gününde 2.3 trilyon lira azalarak 18.5 trilyona indi. Piyasa değerinde dolar bazlı kayıp 48.7 milyar dolar oldu. Şirketlerin değeri 430.4 milyar dolardan 381.7 milyar dolara indi.