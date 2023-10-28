Pardus’tan100’üncü yıla özel sürüm adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hem kamu hem de özel sektörün kullanımına sunulan milli işletim sistemi Pardus 23'e ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen Pardus 23'ün 100. yıl sürümü, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak ön plana çıkıyor. Daha güvenli ve verimli bir deneyim yaşamak isteyen herkesi milli işletim sistemi Pardus'a geçmeye davet eden Bakan Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 Ay-Yıldız Sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de (bugün) de Pardus 23 100. Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz" ifadelerini kullandı.100'üncü yıla özel olarak tasarlanan sürümün önemine değinen Bakan Kacır, "Türkiye'nin bilgi teknolojileri sahnesindeki rolünü güçlendirmek ve milli kimliğini yansıtmak için geliştirilen bu sürüm, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra, ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor. Pardus işletim sisteminin bu yeni sürümü önemli bir kilometre taşıdır, tam bağımsız Türkiye'nin sembolüdür" diye konuştu.Hem kamu hem de özel sektörün kullanımına açık olan Pardus, Türkiye'nin siber güvenlik yeteneklerini artırma ve veri gizliliğini koruma konusunda da önemli bir misyon üstleniyor. Pardus 23'ün, kullanıcıları tercihlerine göre iki farklı masaüstü ortamı sunduğunu belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "100. yıl sürümüne özel ek paketin ön tanımlı olarak bulunduğu özel sürümü ISO olarak indirebilir veya yüklü olan Pardus 23 Ay-Yıldız üzerinde, Pardus Yazılım Merkezi aracılığıyla kurabilirsiniz" dedi.