Paribu'nun "Polymarket" entegrasyonuna tepkiler çığ gibi! Sabıkalı platform Türkiye'de serbest mi?

"TAHMİN" MASKELİ KUMAR: İNSAN HAYATINI SATIŞA ÇIKARDILAR!

Kendini masum bir "tahmin piyasası" (prediction market) olarak lanse eden Polymarket, aslında dünyadaki her türlü trajediyi ve krizi finansal bir kumara dönüştürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından hava durumuna kadar her şeyi bahse açan platformun asıl ahlaki çöküşü ise savaşlar üzerinden yaşanıyor.

Ukrayna'da bir kasabanın bombalanıp bombalanmayacağı, kaç insanın öleceği gibi insanlık dışı konular üzerinden kripto paralarla bahis oynatılıyor. İnsan hayatını ve acıyı "hisse senedi" gibi alıp satan bu yapı, egemen devletlerin ulusal güvenlik radarına takılmış durumda.

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN Mİ VERİLECEK?

Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine, kumar türevlerine ve bu yapıların finansal ayaklarına karşı yürütülen operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Paribu'nun böylesine sabıkalı bir küresel sistemle entegrasyona gitmesi sosyal medyada büyük bir tepki dalgası başlattı.

Kripto para yatırımcıları ve finans uzmanları, küresel ölçekte bu denli yüksek yasal risk taşıyan ve "kumar" olarak nitelendirilen bir yapının, yerel bir borsa aracılığıyla Türk pazarında yaygınlaştırılmaya çalışılmasına eleştirileri de beraberinde getirdi.