Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Paris Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu
Giriş Tarihi: 19.02.2026

Paris Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Paris Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu
  • ABONE OL
Kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Cem Uzan, Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli sayılması nedeniyle Fransız bankalarından para çekemiyor. Geçen yıl Paris'teki konutunda bulunan gizli kasaya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Paris İstinaf Mahkemesi, TMSF'nin kararını haklı bularak Uzanlar'ın itirazını reddetti. Böylelikle, Türk mahkemesi kararının Fransa'da uygulanmasının önü açıldı. Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı. Kararla birlikte, TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı. Uzan Ailesi'nin Türkiye'ye vermiş olduğu zarar minimum 17.4 mily ar dolar olurken, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6.5 milyar dolar kamu zararına sebep oldu. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz