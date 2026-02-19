Paris Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu

Kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Cem Uzan
, Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli sayılması nedeniyle Fransız bankalarından para çekemiyor. Geçen yıl Paris'teki konutunda bulunan gizli kasaya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF
) tarafından el konulmuştu. Paris İstinaf Mahkemesi, TMSF'nin kararını haklı bularak Uzanlar'ın itirazını reddetti. Böylelikle, Türk mahkemesi kararının Fransa'da uygulanmasının önü açıldı. Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı. Kararla birlikte, TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı. Uzan Ailesi'nin Türkiye'ye vermiş olduğu zarar minimum 17.4 mily ar dolar olurken, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6.5 milyar dolar kamu zararına sebep oldu. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti.