Park Onyedi yüzde 150 prim yaptı

PARK Onyedi Yapı Yatırım A.Ş. Çanakkale'nin en değerli noktalarından biri haline Karacaören bölgesindeki üçüncü projesi Park Onyedi Mahal ve Sakura'yı satışa sundu. Mahal-1 Mahal-2 ve Sakura Projeleri, Karacaören'in en değerli noktasında, 15 bin 500 metrekare arsa üzerinde hızla yükseliyor. Toplam 223 bağımsız birimden oluşan projede konut bloklarında 206 konut, 6 villa, alışveriş caddesinde 11 dükkân yer alıyor. Yoğun taleple satışa sunulan Mahal-1'de konutların metrekare fiyatı lansman dönemine özel olarak 16 bin 900TL den başlıyor. Yüzde 1 KDV avantajına sahip Mahal-1,'de anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullanılabiliyor. Hızla ilerleyen Mahal-1'in 13 ay içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Park Onyedi Yapı Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kuzu, "Karacaören bölgesi Çanakkale'nin en değerli ve geleceği parlak en önemli lokasyonlarından biri haline geliyor. Yine aynı bölgede inşaatına başladığımız Sakura projesi ile bölgenin giderek gelişeceğine inanıyoruz. Mahal-1 ve Mahal-2 de sosyal yaşam alanları olarak tasarladığımız tenis kortları, basketbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları ve çocuk oyun alanları ile birçok imkân sunuluyor. Çanakkale'de en çok kazandıracak ilk 5 proje arasında gösterilen ve başlangıcından buyana yüzde 150 oranında prim yapan Mahal sadece bulunduğu bölgeye değil, Çanakkale'ye vizyon katacak" dedi.Pandemi nedeniyle insanların doğa özleminin arttığını ve ailelerin dört duvar içinde yaşamaktansa site içerisinde yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Kuzu, "Pandemide çok zorlu bir süreçten geçtik. Kendi sosyal donatıları, parkları, bahçeleri olan sitelerde bu sıkıntı hissedilmedi. Bizde bu ihtiyaçlardan yola çıkarak doğayla iç içe yaşama imkânlarını bünyesinde barındıran site projelerine yöneldik. Mahal ve Sakura konum ve olanaklarıyla hem yatırım hem de oturumluk bir proje olarak planladık" diye konuştu. Mahal'de 1+1'lerin büyüklüğü net 56 metrekare, 2+1'ler 70-84 metrekare, 3+1'ler 104-134 metrekare, 4+1'ler 156 metrekare, çatı dubleksleri 188-197 metrekare, bahçeli evler ise 120-178 metrekare arasında değişiyor.