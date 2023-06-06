Pasifik Eurasia halka açılıyor

Pasıfik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için talep toplama bugün sona eriyor. Hem istihdam hem ekipman ve altyapı yatırımları yapmaya hazırlanan Pasifik Eurasia'nın toplam 34 milyon TL nominal değerli hissesi halka açılacak. İzahnameye göre söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20.24'ü halka açılmış olacak.Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana demiryolu taşımacılığı alanında önemli adımlar attıklarını, bu sayede Çin'den Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu Projesi'nin canlanmasına ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Mevcut müşteri portföyünün diğer taşıma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla da havayolu ve deniz yolu taşımacılığı alanında hizmet vermeye başladıklarını aktaran Erdoğan, halka arzla birlikte lojistik sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini kaydetti. Pasifik Eurasia'nın da kurulduğu ilk günden bu yana iyi bir büyüme ivmesi yakaladığını ve sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40'ının Demiryolu Tren İşletmeciliği (DTİ) yatırımları, yüzde 30'unun terminal yatırımları, yüzde 20'sinin havayolu ve diğer mod yatırımlarında, kalan yüzde 10'un ise işletme sermayesine destek olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.