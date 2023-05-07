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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Patates-soğan manipülasyonu bu kez tutmadı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Patates-soğan manipülasyonu bu kez tutmadı
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala muhalefetin elinde koz olarak tuttuğu soğan fiyatları büyük bir düşüşe geçti. Yaklaşık bir iki hafta öncesine kadar fahiş bir artışla 25-30 lira seviyelerinde seyreden soğan fiyatları tezgahlarda 5-6 lira bandından satılmaya başlandı. Benzer manipülasyonlar, 7 Haziran 2015, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle, 31 Mart 2029 yerel seçimleri öncesinde de yaşanmış; seçimlerin hemen akabinde fiyatlar normal seyrine dönmüştü. 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta önce patates ve soğan fiyatları büyük bir yükseliş eğilimine girmişti. Patates 4 liraya kadar yükselmişti. Seçimlerden hemen sonra ise fiyatlar normal seviyelerine çekilmişti. Seçimlerden birkaç gün sonra patates 3 lira seviyelerine gelmişti. Soğan ise 3.5 lira bandından satılmıştı. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de tarlada 60 kuruş olan patates tezgahlara 5 liraya ulaşmıştı. 31 Mart 2019 yerel yerel seçimleri öncesinde de vatandaşın temel gıda ürünleri üzerinde benzer fiyat artışları yaşanmıştı.

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Patates-soğan manipülasyonu bu kez tutmadı
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