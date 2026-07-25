Patent başvurusunu 921’e çıkardı

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri hayata geçirmenin yanı sıra geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle geleceğin dijital dünyasını şekillendiriyor. Son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğini sürdüren şirket, Ar-Ge projeleri, akademik yayınlar ve uluslararası standartlara sunduğu katkılarla Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi. Geçen yıl patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak toplam 921 başvuruya ulaşan şirket, üst üste ikinci kez Türkiye'de en çok patent başvurusu yapan kuruluş oldu. Geliştirdiği çözümlerin fikri mülkiyet hakkını alan şirketin patent portföyü, yapay zeka destekli ağ yönetimi, 5G ve 6G haberleşme teknolojileri, kuantum güvenli iletişim, Wi-Fi algılama teknolojileri, veri merkezi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin teknoloji alanlarını kapsıyor.

STRATEJİK BİR ALAN

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, son 5 yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırladıklarına dikkati çekti. Şahin, "Ar-Ge'yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak görüyoruz" dedi. Şahin, yapay zekadan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan alanlarda geliştirdikleri çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Uluslararası kuruluşlarda üstlendiğimiz aktif rolle geleceğin iletişim teknolojilerinin kurallarının belirlendiği platformlarda ülkemizin bilgi birikimini ve mühendislik yetkinliğini temsil ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, yalnızca Türk Telekom için değil, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi için de stratejik bir değer oluşturuyor." Üniversitelerle işbirlikleri yürüten ve bilimsel üretimi Ar-Ge'nin temel taşlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, 2025'te akademik yayın sayısını 131'e çıkararak yapay zeka, yeni nesil haberleşme teknolojileri, kuantum teknolojileri ve geleceğin dijital altyapılarına yönelik çalışmalarıyla uluslararası bilimsel literatüre katkı sundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör