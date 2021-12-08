Patrondan çalışana detoks jesti

Küresel salgın Kovid-19'un ardından alternatif tıbba olan talep arttı. Bu kapsamda son dönemde wellness programları daha da çok öne çıkmaya başladı. Özellikle kurumsal şirketlerin bu programlara ilgisi yaklaşık iki kat arttı. Vitalica Wellness
-Ethica- Estetica
markalarıyla sağlık, Le Meridien Bodrum
markasıyla turizm sektörlerinde faaliyet gösteren MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, kurumsal şirketlerin wellness programlarıyla çalışan verimliliğini artırmayı başardığını söyledi.
VERİMİ YÜKSELTİYOR
Akdoğan, "Kurumsal Wellness programları ilk planlandığı zamanlarda amaç şirketlerin sağlık harcamalarını azaltmaktı. Fakat daha sonrasında bu uygulamaları yapan şirketlerin çalışanlarının daha motive, daha odaklı ve daha verimli çalıştığı görüldü. Şirketler ilk olarak çalışanlarına özel sağlık muayeneleri, spor salonu üyelikleri gibi imkanlar sunmaya başladı. Ancak Corporate Wellness
bahsedilenden çok daha fazlasıydı. Corporate Wellness'ın önemini fark eden şirketler ofis ortamlarını daha ferah, davetkar ve huzurlu hale getirmek için çalışanlarına daha farklı deneyimler sunmaya başladılar" dedi. Verimli bir wellness programı ile hastalık gibi durumlarla işe gelinmeyen gün sayısının yüzde 20, verimsiz çalışma ve motivasyon düşüklüğünün yüzde 32, kurumsal sağlık harcamalarının yüzde 46 azalttığını anlatan Akdoğan, "Özellikle pandeminin ardından düşen çalışan motivasyonu bu tür uygulamalarla yeniden artırılabiliyor" diye konuştu.
REZERVASYON ARTTI
Bu kapsamda kendilerinin de yoğun talep aldıklarını kaydeden Akdoğan, şunları anlattı: "İstanbul
ve Bodrum'daki Vitalica Wellness merkezlerimize çok güçlü bir ilgi var. Özellikle kurumsal şirketlerin rezervasyonlarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Birçok şirket üst düzey yöneticilerini 2-3 günlük programlara gönderiyor. Çünkü corporate wellness uygulamaları yönetici ve liderlerin ilham verici güçlerinin öne çıkmasını sağlıyor. Mutlu ve huzurlu ofis ortamını içsel denge ile birleştiriyor. İçerisinde bulunan grup aktiviteleriyle çalışanların ekip ruhunu güçlendiriyor. Şirket çalışanlarına kendileri ve işleriyle bağ kurdurup oluşan bağı güçlendiriyor. Çalışanların motivasyonunu artırarak, işyaşam dengesini kurmalarını sağlıyor. Yöneticilerin odaklanma ve kriz çözme yeteneğini arttırıyor."
AVRUPA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
DÜNYANIN en prestijli global organizasyonlarından World Luxury Spa Awards 2021 yarışmasının kazananları Mauritius' ta gerçekleşen özel bir organizasyonla açıklandı. Farklı bölgelerden Wellness ve Spa merkezlerine ödüllerin verildiği yarışmada "En İyi Detoks Programı" kategorisinde Vitalica Wellness, Avrupa'nın birincisi oldu. Akdoğan, "Bu ödüller, sadece bizim değil Türk sağlık ve turizm sektörünün başarısı" dedi.