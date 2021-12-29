Patronlar güven mesajı verdi…Durmak yok yatırıma devam

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2021'in son aylarında döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan patronlar, önümüzdeki yıla umutla bakıyor. Türk iş dünyasının önde gelen isimleri 'ekonomiye güven' mesajı verdi. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan patronların hemen hepsinin gündeminde büyüme var.
İş insanları "Bu ülke hepimizin, ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek verme konusunda bizlere büyük görevler düşüyor. Her şeyin iyi gittiği normal zamanlarda herkes yatırım yapar. Ancak önemli olan böylesi kritik zamanlarda elini taşın altına koymaktır" diyor.
HÜKÜMET BELİRSİZLİĞİ BİTİRDİ
Hükümetin 20 Aralık'ta kura karşı yaptığı son hamlenin piyasalara ve iş dünyasına ciddi bir güven telkin ettiğini ifade eden iş insanları, "Kurda son dönemlerde hızlanan yukarı yönlü gidiş nedeniyle plan yapmak imkânsız hale gelmişti.
Bir ay sonrasını görmek mümkün değildi. Hükümetin son derece etkili hamlesi belirsizlikleri ortadan kaldırdı" açıklamasında bulunuyor.
Sanko Grup Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
PEDALLARI ÇEVİRMEYEN BİSİKLETTEN DÜŞER
İş insanlığını bisiklete binmeye benzeten Sanko Grup Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Bisiklete bindiğinizde düşmemek için pedalları çevirmek zorundasınız. Ben bugün pedalları çevirmeyenin bisikletten düşeceğini düşünüyorum" dedi. Bugüne kadar hiç durmadıklarını ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını söyleyen duayen sanayici Konukoğlu, şunları kaydetti: "İşlerin iyi gittiği zamanlarda herkes yatırım yapar. Önemli olan kritik zamanlarda elini taşın altına koymaktır. Memleket sorumluluğu bunu gerektirir. Hükümetin ekonomi ile ilgili attığı adımlar istikrara büyük katkı sundu. İş insanlarına tavsiyem ayaklarını yorganlarına göre uzatarak, yatırım yapmaları ve istihdam yaratmalarıdır."
250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ
2022'de planlarını yüzde 5-6'lık büyüme üzerine yaptıklarını belirten Abdülkadir Konukoğlu, bu yıl yatırımlarının 200 milyon dolar seviyesine kadar çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "2021'de sorunlara rağmen yatırımdan vazgeçmedik. Önümüzdeki yıl da 200-250 milyon dolar seviyesinde bir yatırım yapacağız. Memleketin yatırıma ve üretime ihtiyacı var. Daha yapacak çok işimiz var."
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
BİR SANAYİCİ OLARAK POZİTİFİM
2021 yılında büyümenin yüzde 11-12'ler seviyesinde olacağı öngörüsünde bulunan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2022 yılı için de bir sanayici olarak oldukça pozitif olduğunu söyledi. Kurun dengeye kavuşmasını son derece önemli bulduğunu ifade eden Kibar, şunları kaydetti: "Kurdaki dengelenme sayesinde planlarımızı daha net yapabilir duruma geldik. Bunun tüm kesimlerin yararına bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Piyasalar için daha canlı bir yıl olacağını düşünüyorum. Bizim için yerli paranın değer kaybetmesi arzulanan bir şey değil. Yüksek kurdan ziyade stabil bir tablo arzulanan bir durumdur. Dengeden yanayız." 2022'de 100 milyon dolarlık yatırım planlarının olduğunu söyleyen Ali Kibar, "Biz yatırıma ara vermiyoruz. Alüminyum tesislerimize yapacağımız yatırımla kapasitemizi ciddi anlamda artıracağız" dedi. Kibar, bu yıl büyük başarı gösteren turizm sektörü ile ilgili beklentilerinin de hayli yüksek olduğunu ifade etti.
Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral
YATIRIMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ
İŞ dünyasının duayen isimlerinden Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, "Türkiye gerçekten çok güçlü bir ülke, tüm yaşananlara rağmen hızlı bir kalkınma hamlesi içinde olduğumuzu gözlemliyorum" dedi. Hükümetin kurdaki oynaklığa müdahalesini çok önemli bulduklarını anlatan Güral, "Kura yönelim durdu. Bu durum bankalara da olumlu yansıyacak. Artacak kredi hacmiyle yatırım, üretim ve ihracat artacak" değerlendirmesini yaptı. Geleceğe "Durmak yok yola devam" sloganı ile baktıklarını anlatan Gürel, şunları kaydetti: "Hiç durmadık, kazandığımızı yine ülkemize yatırdık. Bundan sonra da yatırımdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kütahya'da 40 milyon euroluk yaptığımız seramik fabrikamızı bahar ayında hizmete alacağız. Bu yatırımı devreye alır almaz da yeni bir yatırıma başlayacağız."
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı
BU ÜLKE BİZİM ÜRETİME DEVAM
Hükümetin kurdaki anormal dalgalanmayı durdurmasının piyasaları ciddi anlamda rahatlattığını söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Bir ay önce önümüzü göremiyorduk. 2022 yılı için fiyatlandırmayı nasıl yapacağımızı düşünüyorduk. Hükümetin kur ile ilgili attığı adım bizleri bu konuda rahatlattı. Önümüzdeki yaz sezonu ürünlerinde fiyatlarda yüzde 20 civarında indirim göreceğiz. Hatta kurdaki stabilitenin devam etmesi halinde bu oran 20'nin de üstüne rahatlıkla çıkacaktır" dedi. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin büyümesinin yüzde 5 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kiğılı, şunları kaydetti: "Ülkemin büyüyeceğine gönülden inanıyorum. Bu nedenle yatırım, üretim ve ihracata odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün ihracatını artırarak ülkemize döviz girdisi sağlamalıyız. Her iş insanı bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Bu ülke bizim, işadamı sorumluluğu bunu gerektirir." İç piyasaya yönelik bütün yatırımlarını tamamladıklarını ve büyümede rotayı yurtdışına çevirdiklerini söyleyen Kiğılı, "Yurtiçinde 70 ilde 200'e yakın mağazamız var. Bu nedenle gidecek yerimiz kalmadı. Ancak yurtdışında büyüme hamlesi başlattık" dedi. Kiğılı, şöyle devam etti: "Yurtdışında büyümeye odaklandık. İki yılda 15 mağazayı doğrudan kendimiz açarken, 35 tane de bayilik yoluyla açıldı. Böylece yurtdışında mağaza sayımız 57'ye ulaştı. Ayrıca 85 noktada da ürünlerimiz satılıyor. 2022 yılı da yurtdışında mağazalaşmaya hız vereceğimiz bir yıl olacak."
Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan
HEP BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ
2022'YE büyük umutlarla girdiklerini söyleyen Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, "Hep birlikte büyümeye devam edeceğimiz, ülkemizin içine itildiği risklerden kurtulacağı bir yıl olacağına inancımız tam" dedi. Çetindoğan, şunları söyledi: "Salgın tüm dünyayı etkisi altına alan küresel, ekonomik ve sosyal krize dönüştü. Türkiye'de ise ekonomik belirsizlik, negatif şoklar ve karamsarlığı artırdı. Para politikası otoritelerinin izleyeceği yolla ile ilgili beklenti oluştururken, şirketlerin risk yönetimini ve nakit akış performanslarını yükseltmek için ciddi mesai harcamamız gerekiyor. Daha ayrıntılı sektörel politikalar geliştirebilmek, Türkiye'nin jeopolitik avantajını kullanarak üretim merkezi oluşturabilmek için çok fazla çalışmamız gerekecek. Tüm krizleri en az zararla atlatabilmek gerçekçi adımlar atmak gerekiyor."