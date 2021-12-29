Patronlar güven mesajı verdi…Durmak yok yatırıma devam





Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı



BU ÜLKE BİZİM ÜRETİME DEVAM

Hükümetin kurdaki anormal dalgalanmayı durdurmasının piyasaları ciddi anlamda rahatlattığını söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Bir ay önce önümüzü göremiyorduk. 2022 yılı için fiyatlandırmayı nasıl yapacağımızı düşünüyorduk. Hükümetin kur ile ilgili attığı adım bizleri bu konuda rahatlattı. Önümüzdeki yaz sezonu ürünlerinde fiyatlarda yüzde 20 civarında indirim göreceğiz. Hatta kurdaki stabilitenin devam etmesi halinde bu oran 20'nin de üstüne rahatlıkla çıkacaktır" dedi. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin büyümesinin yüzde 5 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kiğılı, şunları kaydetti: "Ülkemin büyüyeceğine gönülden inanıyorum. Bu nedenle yatırım, üretim ve ihracata odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün ihracatını artırarak ülkemize döviz girdisi sağlamalıyız. Her iş insanı bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Bu ülke bizim, işadamı sorumluluğu bunu gerektirir." İç piyasaya yönelik bütün yatırımlarını tamamladıklarını ve büyümede rotayı yurtdışına çevirdiklerini söyleyen Kiğılı, "Yurtiçinde 70 ilde 200'e yakın mağazamız var. Bu nedenle gidecek yerimiz kalmadı. Ancak yurtdışında büyüme hamlesi başlattık" dedi. Kiğılı, şöyle devam etti: "Yurtdışında büyümeye odaklandık. İki yılda 15 mağazayı doğrudan kendimiz açarken, 35 tane de bayilik yoluyla açıldı. Böylece yurtdışında mağaza sayımız 57'ye ulaştı. Ayrıca 85 noktada da ürünlerimiz satılıyor. 2022 yılı da yurtdışında mağazalaşmaya hız vereceğimiz bir yıl olacak."