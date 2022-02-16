Pazarda fiyat yüzde 30 düştü

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte semt pazarlarında fiyatlar gerilemeye başladı. Pazardaki meyvesebze fiyatlarında yüzde 30'a varan oranlarda düşüş yaşandı. Pazarcı Kadir
Karaboğa, meyve-sebze fiyatlarının yüzde 30'a varan oranlarda düştüğünü söyledi. Karaboğa, "Mesela salatalık 25'ten 14 TL'ye, domates 18'den 15 TL'ye, biber 25'ten 15'e, portakal 7'den 5'e, patlıcan 25'ten 15'e, kabak 25'ten 18'e, karnabahar
20'den 15'e, ıspanak 10 TL'den 8 TL'ye düştü" dedi. Bazı ürünlerin de fiyatlarının arttığını anlatan Karaboğa, "Elma
6'dan 7 TL'ye, limon 5'ten 8 liraya, havuç 5'ten 6 liraya, pırasa
da 5'ten 7 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
KDV YANSIMAZ
KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşmesinin pazarlara yansımayacağını anlatan Karaboğa "Bunun semt pazarlarına yansıması mümkün değil. Çünkü halde aracılar yoktur, komisyoncular vardır. Haldeki ürünlerin yüzde 70'ini firmalar kendileri üretiyor. Bayrampaşa
'da ürünlerin yüzde 70'ini kendileri ürettiği için indirimi mallara yansıtmazlar. Fiyatlara yansıması ancak mevsimsel ve hava şartlarına göre yapılır" dedi.