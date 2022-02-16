Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Pazarda fiyat yüzde 30 düştü
Giriş Tarihi: 17.2.2022

Pazarda fiyat yüzde 30 düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pazarda fiyat yüzde 30 düştü
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte semt pazarlarında fiyatlar gerilemeye başladı. Pazardaki meyvesebze fiyatlarında yüzde 30'a varan oranlarda düşüş yaşandı. Pazarcı Kadir Karaboğa, meyve-sebze fiyatlarının yüzde 30'a varan oranlarda düştüğünü söyledi. Karaboğa, "Mesela salatalık 25'ten 14 TL'ye, domates 18'den 15 TL'ye, biber 25'ten 15'e, portakal 7'den 5'e, patlıcan 25'ten 15'e, kabak 25'ten 18'e, karnabahar 20'den 15'e, ıspanak 10 TL'den 8 TL'ye düştü" dedi. Bazı ürünlerin de fiyatlarının arttığını anlatan Karaboğa, "Elma 6'dan 7 TL'ye, limon 5'ten 8 liraya, havuç 5'ten 6 liraya, pırasa da 5'ten 7 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

KDV YANSIMAZ
KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşmesinin pazarlara yansımayacağını anlatan Karaboğa "Bunun semt pazarlarına yansıması mümkün değil. Çünkü halde aracılar yoktur, komisyoncular vardır. Haldeki ürünlerin yüzde 70'ini firmalar kendileri üretiyor. Bayrampaşa'da ürünlerin yüzde 70'ini kendileri ürettiği için indirimi mallara yansıtmazlar. Fiyatlara yansıması ancak mevsimsel ve hava şartlarına göre yapılır" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazarda fiyat yüzde 30 düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA