Penta Teknoloji, Constructor Tech’in Türkiye’deki resmi distribütörü oldu

Türkiye'nin önde gelen katma değerli teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, global teknoloji markalarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Constructor Tech'i de ekledi. İş birliği kapsamında Penta Teknoloji, Constructor Tech'in çözümlerini, Türkiye'de daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturacak.

Constructor Tech, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime, araştırma kurumlarından kurumsal öğrenmeye kadar eğitim ve araştırma süreçlerinin dijital dönüşümüne yönelik teknolojiler geliştiriyor. Türkiye'de yaklaşık 100 kurum tarafından kullanılan platform, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ve 2.000'den fazla iş ortağına ulaşıyor.

Fatih Erünsal: "Eğitim teknolojilerinin dönüşümüne değer sunmayı hedefliyoruz"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, yeni iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Penta Teknoloji olarak iş ortaklarımızı dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla buluştururken, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle ürün portföyümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz. Eğitim teknolojilerinde dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, Constructor Tech'in yenilikçi çözümlerini Türkiye genelindeki iş ortaklarımızla buluşturarak, şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarına katma değer sunmayı hedefliyoruz. Operasyonel mükemmellik ve kalite anlayışımız, yaygın dağıtım ağımız, teknik yetkinliklerimiz ve katma değerli hizmet modelimizle iş ortağımızın Türkiye'deki büyümesine katkı sunacağımıza inanıyoruz."

Gürcan Demirci: Penta Teknoloji'nin uzmanlığı, uzun vadeli iş ortaklığının itici gücü oldu

Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci, iş birliğiyle ilgili "Türkiye, Constructor Tech'in küresel büyüme stratejisinde önemli bir konuma sahip. Penta Teknoloji iş birliğiyle eğitim, araştırma, ilk ve ortaöğretim ile kurumsal öğrenme alanlarındaki dijital dönüşümü hızlandıracak, ölçeklenebilir bir partner ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Penta Teknoloji'nin bölgesel pazar hâkimiyeti ve yaygın iş ortağı ağıyla yapay zekâ destekli eğitim teknolojilerini daha fazla eğitim kurumu, araştırma kuruluşu ve şirketle buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör