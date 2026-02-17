Perakendecilerden ramazan adımı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, federasyona bağlı yerel zincirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınacak hediye çeklerinde ve temel gıda ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar uygulanacağını açıkladı. Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine daha güçlü şekilde ulaşılması yönündeki seferberlik çağrısına tam destek verdiklerini ifade etti. Geleneksel yardım kolilerinin yerine hediye çeki uygulamasının daha anlamlı ve sürdürülebilir bir model olduğunu belirten Düzgün, "İhtiyaç sahibinin neye ihtiyacı olduğuna kendisinin karar vermesi en doğrusu" değerlendirmesinde bulundu. Düzgün, hediye çekinin vatandaşa tercih hakkı tanıdığını, onu edilgen değil, iradesi olan bir birey olarak gördüğünü vurguladı. Ömer Düzgün, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla uygulanan ve kültürel geleneğin bir parçası olan "askıda ekmek" uygulamasını hatırlatarak, bu modelin yerel zincirlerde "askıda temel gıda ürünleri" şeklinde genişletilebileceğini kaydetti.

