Personel sorununa lojman çözümü

Turizm sektöründe personel sorunu her geçen gün büyürken oteller nitelikli çalışanı çekmek için alternatif modelleri masaya yatırdı. Son dönemin en büyük sorunu haline gelen afaki kiralar nedeniyle otel sahipleri lojman formülünü devreye aldı. Birçok otel sezon öncesi istihdam edeceği personelleri için lojman satın alma ya da kiralama yoluna giderken bazıları da harıl harıl lojman inşa ediyor. Hatta bazı tesisler çalışanları için yüzme havuzlu, fitness salonlu otel konforunda lojmanlar yapıyor. Böylece çalışanın en büyük sorunu olan konut problemine neşter vuruluyor. Personelin en büyük gideri olan kira maliyeti ortadan kalkarken maaşı da cebine kalıyor.Bunlardan biri de bu ay Aydın Didim'de kapılarını açan Anda Barut Collection oldu. 150 milyon euroluk yatırımla hayata geçen 558 odalı ve 1.188 yatak kapasiteli otelde, 850 personel istihdam ediliyor. Yaz sezonunda 1.000'in üzerine çıkacak personeli için 300 odalı lojman da yapan otel, bu lojmanlarda havuzdan fitness salonuna kadar her şeyi sunuyor. Evli çalışanları için 2+1, bekârlar için 1+1 ve 1+0 odaların olduğu lojman sayesinde personeller Didem'de ortalama 20 bin TL'den başlayan kira maliyetinden de kurtuluyor.Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan, turizm sektöründe en büyük problemlerden birinin nitelikli personel olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu sorunu göz önüne bulundurarak otel yatırımına eş zamanlı lojmanımızı da yaptık. Çalışanlarımız için 300 odalı lüks bir personel lojmanımız var. Bölgede ortalama kiralar 20 bin TL'den başlıyor. Dışarıdan çalışmaya gelen için çok yüksek bir bütçe. Lojmanla bu sorunu ortadan kaldırıyoruz" dedi. Personel kadrosunu ağırlıklı olarak bölge halkından oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Karacan, "Tersine göçü teşvik ederek bölge ekonomisi ve sosyal dokusuna olumlu katkı sağlamayı hedefledik. Antalya, İstanbul gibi şehirlerde çalışan arkadaşlarımızı memleketlerine döndürdük. Bu yaklaşım sonucunda, şehrini terk eden genç nüfusun bölgede kalmaya daha meyilli hale geldiğini gözlemledik" ifadelerini kullandı.AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da büyük otel gruplarının çalışanları için lojmanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak Antalya'ya gelen turist her yıl artıyor. Otellerimiz daha da büyüyor ve daha iyi hizmet için personel sayılarını artırıyor. Bunun için de ek lojman yatırımına gidiyorlar" dedi. Lojmanı olmayanların da yatırıma başladığını anlatan Kavaloğlu, "Bazıları da personeli için rezidans ya da apart otel kiralıyor. Odalarda iki ya da üç kişi kalıyorlar. Böylece 10-15 bin TL olan kira maliyetinden kurtuluyorlar" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'un personelin yaşaması için çok pahalı bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef oteller personel bulmakta çok sıkıntı çekiyor. İstanbul'da personel için lojman alışkanlığı olmadığı için şu ana kadar hiç bir otelin kendine ait personel lojmanı yoktu maalesef. Ama özellikle son bir yıldır ihtiyaç haline geldi. Lojman ihtiyacına yönelik çözüm arayışları sürerken bazı oteller personeli için konut kiralama yoluna gidiyor. En hızlı çözüm bu olduğu için bu yöntem giderek artıyor" dedi. Otellerin lojman yatırımı da yapmak istediğini anlatan Eresin, "Antalya'da olduğu gibi personel lojmanları için otellere arazi tahsisi yapılabilse bu ihtiyaç karşılanacak ve şehir dışından çalışmaya gelecek personel için en büyük problem olan barınma sorununun da önüne geçilecektir. Böylece turizmde istihdam problemi de bir nebze hafifleyecek" diye konuştu.