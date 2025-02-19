Peşinatsız 0.99 faizle ev sahibi olma fırsatı

Senelerdir birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak gayrimenkul sektörünü atağa kaldıran Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), artan konut ihtiyacına yanıt verecek 'Kazançlı Yatırım' kampanyasını başlattı. Orta gelir grubu başta olmak üzere farklı gelir gruplarına hitap edecek proje; peşinatsız ve azalan taksitli ödeme imkânı ile öne çıkıyor. Kampanyalı konutlarda 1 yıl ödemesiz dönem ile uygun faizli seçenekler de sunuluyor. Emlak Katılım da leasing modeli ile kampanyaya destek veriyor.

23 MART'TA BİTECEK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ile Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş dün 25 projeyi kapsayan yaklaşık 4 bin 500 bağımsız birimi içeren 'Kazançlı Yatırım' kampanyasının detaylarını duyurdu. Tüketiciye farklı ödeme seçenekleri barındıran 3 farklı model sunuluyor. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya dönemi 23 Mart tarihine kadar geçerli. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz "Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz" dedi.





3 FARKLI ÖDEME MODELİNİN DETAYLARI ŞÖYLE:



Taksitler azalıyor Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilirken, taksitleri her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. 6'ncı, 12'nci ve 18'inci ayda yüzde 10 oranında ara ödeme bulunuyor.

Emlak Konut ödüyor İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Bu modelde yüzde 35 peşinat ödeniyor. 13'üncü, 24'üncü ve 36'ncı aylarda yüzde 10 ara ödeme yapılıyor.

Leasing destekli finansman Üçüncü modelde, Emlak Katılım ev sahibi olmak isteyenlere leasing desteği sunuyor. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, 120 ay vade, yüzde 1.89'dan başlayan vade farkıyla ev alınabiliyor.



1. SEÇENEK

❱ PEŞİNAT YOK

❱ 60 AY VADE, % 0.99 FAİZ

❱ 6, 12 VE 18'İNCİ AYDA % 10 ARA ÖDEME



2. SEÇENEK

❱ 1 YIL TAKSİT ÖDEME YOK

❱ % 35 PEŞİNAT, 60 AY VADE, % 1.29 FAİZ

❱ 13, 24, 36'NCI AYDA ARA ÖDEME





3. SEÇENEK

❱ EMLAK KATILIM LEASİNG'İ İLE SIFIR PEŞİNAT

❱ 120 AYA VARAN VADE VE EŞİT TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

❱ YÜZDE 1.89'DAN BAŞLAYAN VADE FARKI



İŞTE KAMPANYALI PROJELER

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Balıkesir Emlak Konutları, Kuzey Adalar Kartal, Allsancak, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Barbaros 48, Ebruli Kayaşehir, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Nidapark İstinye, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama, Yeni Levent.



ORTA GELİRLİ EV SAHİBİ OLACAK

Emlak Konut'un orta gelir grubu için hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut / kira sorununa da neşter atıyoruz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız'ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız" dedi.



İLK GÜNDEN YOĞUN TALEP

Kampanyaya ilk günden ilgi yoğun oldu. Emlak Konut'un web sitesi yoğunluktan bir süre kilitlenirken dakikada binlerce kişi siteye erişmeye çalıştı. Satış ofislerinde de yoğunluk oluştu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler satış ofislerinde sıra oluştururken, bekleme süreleri 3 saate kadar çıktı. Kampanya için hazırlanan reklam filminde parasını döviz, altın, mevduatta tutanların konut yatırımına vurgu yapıldı.



45 YENİ İHALE YAPACAK

Türkiye'nin gelişen nüfusu ve göstergelerle konut ihtiyacının artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "TÜİK verilerine göre, 2030'da Türkiye'nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir" dedi. Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladıklarını, aktif büyüklüğü 177 milyar liraya ulaştırdıklarına dikkat çeken Yılmaz, konut arzına önemli oranda katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, 2025 hedeflerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl içinde 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 77.2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı'ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık. Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır. Bu tablolar doğrultusunda önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz."