Petro kimya devine bakanlık onayı

Azerbaycan petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye çalışmalarını yürüten SOCAR Türkiye Grubu, Aliağa'daki STAR Rafineri'nin kapasitesini arttırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurmuştu. Bakanlık proje için onay verdi.

11 MİLYON'DAN 13 MİLYON TON'A ÇIKACAK

Aliağa'daki STAR Rafineri'nin halen yılda 11 milyon ton düzeyindeki ham petrol işleme kapasitesini 13 milyon ton düzeyine çıkaracak. Şirket kapasite artışı için 250 bin Euro kaynak ayırdı. 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında proje alanı sanayi alanı ve endüstri bölgesi olarak kayıtlı tesiste günde 269 bin 244,16 varil ham petrolün işlenmesi planlanıyor. Şirket daha önce 3 kez kapasite artışına gitmişti.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Proje ile ilgili tanıtım dosyasında "SOCAR Türkiye, Petkim Yarımadası üzerinde planladığı ve yürüttüğü yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayarak, ülkemizde üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. SOCAR Türkiye; Petkim 'Value-Site 2023' vizyonuyla Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu'nu uygulamaya dönüştürerek ham petrol ile başlayan ve nihai ürünle biten katma değer zincirini hayata geçirerek, Petkim Yarımadası'nı Avrupa'nın en büyük üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda; işletmeye alınması ile Petrokimya sektörünü dışa bağımlılıktan kurtaracak 1,6 milyon tonluk nafta ve ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı, otogaz ve yine petrokimyasal ürünlerin hammaddesi olan LPG gibi petrol ürünlerinin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir rafineri projesi SOCAR Türkiye grubu adına STAR Rafineri A.Ş. tarafından planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.