Petrol 100 doları aştı

Brent petrol fiyatları %6'dan fazla değer kazanarak perşembe günü varil başına 100 dolar oldu. Böylelikle 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Jeopolitik risklerin artmasına küresel arz endişelerine neden olurken petrol yeniden yükselişe geçti.

İran destekli Husi militanları, Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Gelişmeler sonrasında bölgede nakliyatın akması ihtimali ortaya çıktı. Asya'daki alıcılar daha uzun ve daha pahalı alternatif rotaları değerlendiriyor.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü sabah saatlerinde yüzde 2 artışla 96 dolara yükselmişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör