Petrol 6 ayın zirvesine yakın! Orta Doğu gerilimi fiyatları yükseltti

Trump yönetimi, Tahran'ı yeniden müzakere masasına çekmek amacıyla sınırlı ve erken bir askeri müdahale seçeneğini de değerlendiriyor.

Westpac Banking Corp. Emtia Araştırmaları Başkanı Robert Rennie ise bunun Trump'ın baskıyı artırmaya yönelik stratejisinin bir parçası olduğunu, henüz doğrudan bir askeri adımın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

OPEC üyesi İran, günlük 3 milyon varilin üzerindeki üretimiyle küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılıyor ve ihracatının büyük kısmını Çin'e yapıyor. Ancak piyasalar açısından asıl risk, İran'ın Basra Körfezi'ndeki pek çok üretici için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali olarak öne çıkıyor.