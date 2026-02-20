Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:45 Son Güncelleme: 20.02.2026 08:56

Petrol 6 ayın zirvesine yakın! Orta Doğu gerilimi fiyatları yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer anlaşma için 10-15 gün süre tanıması ve Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması, arz kesintisi endişelerini büyüttü. Brent petrol 72 dolar civarında dengelenirken, piyasalar Hürmüz Boğazı’na yönelik olası riskleri yakından izliyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer program konusunda anlaşmaya varılması için en fazla 10-15 gün süre tanıdığını açıklamasının ardından son altı ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Washington yönetiminin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırması da piyasalarda arz kesintisi endişelerini güçlendirdi.

Önceki iki işlem gününde yüzde 6'yı aşan yükseliş kaydeden Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar civarında dengelendi. ABD ham petrolü (WTI) ise 67 dolar seviyelerine yakın işlem gördü. Trump'ın müzakereler için sınırlı bir zaman dilimi işaret etmesi, küresel petrol arzında olası aksamalar yaşanabileceği beklentilerini artırdı.

ABD'nin 2003'teki Irak işgalinden bu yana bölgeye yaptığı en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirmesi, Washington'un geçen yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen gece saldırısından daha kapsamlı bir operasyon ihtimalini gündeme taşıdı.

Trump yönetimi, Tahran'ı yeniden müzakere masasına çekmek amacıyla sınırlı ve erken bir askeri müdahale seçeneğini de değerlendiriyor.

Westpac Banking Corp. Emtia Araştırmaları Başkanı Robert Rennie ise bunun Trump'ın baskıyı artırmaya yönelik stratejisinin bir parçası olduğunu, henüz doğrudan bir askeri adımın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

OPEC üyesi İran, günlük 3 milyon varilin üzerindeki üretimiyle küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılıyor ve ihracatının büyük kısmını Çin'e yapıyor. Ancak piyasalar açısından asıl risk, İran'ın Basra Körfezi'ndeki pek çok üretici için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali olarak öne çıkıyor.

