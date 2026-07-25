Petrol, altın ve dolar için nefesler tutuldu! Enflasyon endişesi büyüdü, gözler Fed faiz kararında

DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI TAKİP EDİLECEK

Faiz kararlarının yanı sıra ABD'de bilanço sezonu da piyasaların gündeminde olacak.

Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar, özellikle yapay zekâ yatırımlarının şirket kârlılığına etkisi açısından yakından takip edilecek.

ABD'DE TARİFELER GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması da küresel ticaret açısından dikkatle izleniyor.

Öte yandan Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife sinyalleri vermesi, ticaret savaşlarının yeniden derinleşebileceği endişelerini artırdı.

AVRUPA VE JAPONYA'DA DA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Avrupa'da yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını beklerken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon açısından yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ile Japonya'dan gelecek enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.

TÜRKİYE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Yurt içinde ise geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken, yeni haftada ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve dış ticaret verileri takip edilecek.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmemesi de yatırımcıların gündemindeki başlıklardan biri olacak

Haber Girişi Baki Sancak - Editör