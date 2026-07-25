Petrol, altın ve dolar için nefesler tutuldu! Enflasyon endişesi büyüdü, gözler Fed faiz kararında

Küresel piyasalarda geçen hafta jeopolitik riskler, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve teknoloji şirketlerinin bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yeni haftada tüm dikkat merkez bankalarına çevrildi. Özellikle Fed'in faiz kararı ve vereceği mesajlar, yılın geri kalanına ilişkin beklentileri şekillendirecek.
PETROL 100 DOLARI AŞTI, ENFLASYON ENDİŞESİ BÜYÜDÜ
ABD-İran geriliminin enerji arzına yönelik riskleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 21 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini gördü.
Analistler, çatışmaların genişlemesi halinde enerji ve gıda tedarik zincirlerinde yeni sorunlar yaşanabileceğini, bunun da küresel enflasyon üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini belirtiyor.
FED'DEN ŞAHİN MESAJ BEKLENTİSİ
Artan petrol fiyatları ve yükselen enflasyon beklentileri, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflattı.
Para piyasalarında Fed'in bu haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına yüksek olasılık verilirken, eylül veya ekim aylarında faiz artırımı gelebileceği beklentileri güç kazandı. Piyasalar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası vereceği mesajları yakından izleyecek.
DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI TAKİP EDİLECEK
Faiz kararlarının yanı sıra ABD'de bilanço sezonu da piyasaların gündeminde olacak.
Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar, özellikle yapay zekâ yatırımlarının şirket kârlılığına etkisi açısından yakından takip edilecek.
ABD'DE TARİFELER GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR
Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması da küresel ticaret açısından dikkatle izleniyor.
Öte yandan Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife sinyalleri vermesi, ticaret savaşlarının yeniden derinleşebileceği endişelerini artırdı.
AVRUPA VE JAPONYA'DA DA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Avrupa'da yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını beklerken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon açısından yeni riskler oluşturduğunu söyledi.
Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ile Japonya'dan gelecek enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.
TÜRKİYE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN
Yurt içinde ise geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken, yeni haftada ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve dış ticaret verileri takip edilecek.
Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmemesi de yatırımcıların gündemindeki başlıklardan biri olacak