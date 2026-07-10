Petrol arzında güçlü artış! IEA 2026 tahminini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temmuz ayı Petrol Piyasası Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının yeniden başlaması, Körfez ülkelerinde üretimin kısmen toparlanmasını sağladı. Bu gelişmeyle birlikte küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.
HÜRMÜZ BOĞAZI TOPARLANDI, RİSKLER SÜRÜYOR
IEA, arzdaki artışa rağmen küresel petrol üretiminin halen ABD/İsrail-İran savaşı öncesindeki seviyenin 9 milyon 400 bin varil altında bulunduğunu belirtti.
Raporda, Körfez ülkelerinin üretimi yeniden devreye almasıyla bölgeden gelen petrol arzının günlük 3 milyon 500 bin varil arttığı ifade edilirken, güvenlik endişeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın zaman zaman kesintiye uğradığı ve bölgesel arzın savaş öncesi seviyenin 11 milyon 400 bin varil altında kaldığı kaydedildi.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE ÜRETİMİ ARTIRDI
Haziran ayında OPEC+ grubunun üretimi günlük 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Üretim artışına en büyük katkıyı günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan ve 630 bin varille Kuveyt sağladı.
OPEC+ dışındaki ülkelerde ise üretim günlük 1 milyon 630 bin varil arttı. Bu artışın yarısından fazlası, günlük yaklaşık 940 bin varille Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.
2026 PETROL ARZI TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ
IEA, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normale dönmeye devam etmesi halinde küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 102 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
Bu tahmin, önceki rapora göre 210 bin varil yukarı yönlü revize edilirken, ajans Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakereler ve bölgedeki saldırılar nedeniyle öngörü üzerindeki risklerin sürdüğünü vurguladı.
Ajans ayrıca küresel petrol üretiminin 2027 yılında 110 milyon 100 bin varile ulaşacağını öngördü.
PETROL TALEBİ İÇİN DE REVİZYON GELDİ
IEA, ikinci çeyrekte beklenenden güçlü gerçekleşen teslimatlar nedeniyle bu yıla ilişkin küresel petrol talebi tahminini günlük 70 bin varil yukarı yönlü revize etti.
Buna rağmen küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 103 milyon 460 bin varile gerilemesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse, 2020'deki Kovid-19 salgınından bu yana ilk yıllık talep düşüşü yaşanmış olacak.
Raporda, mayıs ayında küresel petrol talebinin günlük 97 milyon 900 bin varile gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördüğü, ancak ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatın yeniden artması, Asya'da ertelenen talebin devreye girmesi ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle talebin yeniden toparlanmaya başladığı ifade edildi.