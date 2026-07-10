Petrol arzında güçlü artış! IEA 2026 tahminini yükseltti

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE ÜRETİMİ ARTIRDI

Haziran ayında OPEC+ grubunun üretimi günlük 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Üretim artışına en büyük katkıyı günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan ve 630 bin varille Kuveyt sağladı.

OPEC+ dışındaki ülkelerde ise üretim günlük 1 milyon 630 bin varil arttı. Bu artışın yarısından fazlası, günlük yaklaşık 940 bin varille Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

2026 PETROL ARZI TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

IEA, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normale dönmeye devam etmesi halinde küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 102 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Bu tahmin, önceki rapora göre 210 bin varil yukarı yönlü revize edilirken, ajans Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakereler ve bölgedeki saldırılar nedeniyle öngörü üzerindeki risklerin sürdüğünü vurguladı.

Ajans ayrıca küresel petrol üretiminin 2027 yılında 110 milyon 100 bin varile ulaşacağını öngördü.