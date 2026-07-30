Petrol devinde sert daralma! Hürmüz krizi yüzünden ekonomisi yüzde 4,8 küçüldü

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durması Körfez ülkelerini derinden sarstı. Petrol devi Suudi Arabistan ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde sektöründeki sert küçülmenin etkisiyle daraldı. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk verilere göre, ülkenin reel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 küçüldü.

PETROL SEKTÖRÜNDE YÜZDE 24,7'LİK DÜŞÜŞ

Yayımlanan rapora göre ekonomik daralmanın en önemli nedeni petrol sektöründeki gerileme oldu.

2026'nın ikinci çeyreğinde petrol faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,7 azaldı. Bu düşüş, ekonominin genel performansını aşağı çeken temel unsur olarak öne çıktı.

PETROL DIŞI EKONOMİ POZİTİF AYRIŞTI

Ekonomiyi çeşitlendirme hedefleri kapsamında petrol dışındaki sektörlerde ise büyüme sürdü.

Verilere göre petrol dışı faaliyetler yıllık bazda yüzde 0,6, kamu faaliyetleri ise yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak bu yükselişler, petrol sektöründeki sert daralmayı telafi etmeye yetmedi.

ÇEYREKLİK BAZDA DA GERİLEME YAŞANDI

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre de Suudi Arabistan ekonomisi zayıf görünümünü sürdürdü.

Reel GSYH, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 gerileyerek ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör