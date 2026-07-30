Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrol devinde sert daralma! Hürmüz krizi yüzünden ekonomisi yüzde 4,8 küçüldü
Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:44

Petrol devinde sert daralma! Hürmüz krizi yüzünden ekonomisi yüzde 4,8 küçüldü

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizi nedeniyle petrol devi Suudi Arabistan ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldü. Daralmada petrol sektöründeki yüzde 24,7'lik gerileme belirleyici olurken, petrol dışı faaliyetler ve kamu harcamaları sınırlı büyüme kaydetti.

AA
Petrol devinde sert daralma! Hürmüz krizi yüzünden ekonomisi yüzde 4,8 küçüldü
  • ABONE OL

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durması Körfez ülkelerini derinden sarstı. Petrol devi Suudi Arabistan ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde sektöründeki sert küçülmenin etkisiyle daraldı. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk verilere göre, ülkenin reel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 küçüldü.

PETROL SEKTÖRÜNDE YÜZDE 24,7'LİK DÜŞÜŞ

Yayımlanan rapora göre ekonomik daralmanın en önemli nedeni petrol sektöründeki gerileme oldu.

2026'nın ikinci çeyreğinde petrol faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,7 azaldı. Bu düşüş, ekonominin genel performansını aşağı çeken temel unsur olarak öne çıktı.

PETROL DIŞI EKONOMİ POZİTİF AYRIŞTI

Ekonomiyi çeşitlendirme hedefleri kapsamında petrol dışındaki sektörlerde ise büyüme sürdü.

Verilere göre petrol dışı faaliyetler yıllık bazda yüzde 0,6, kamu faaliyetleri ise yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak bu yükselişler, petrol sektöründeki sert daralmayı telafi etmeye yetmedi.

ÇEYREKLİK BAZDA DA GERİLEME YAŞANDI

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre de Suudi Arabistan ekonomisi zayıf görünümünü sürdürdü.

Reel GSYH, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 gerileyerek ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #HÜRMÜZ BOĞAZI #PETROL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol devinde sert daralma! Hürmüz krizi yüzünden ekonomisi yüzde 4,8 küçüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA