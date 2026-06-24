Petrol düştü, akaryakıt fiyatına neden yansımıyor? Trump emir verdi, soruşturma başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat sonrası küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, bu gerilemenin ABD'de benzin pompa fiyatlarına yeterince yansımadığı gerekçesiyle büyük petrol şirketlerini eleştirdi.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketlerin düşük maliyetle petrol almasına rağmen bunu tüketici fiyatlarına aynı oranda yansıtmadığını savundu.

"FAHİŞ FİYAT UYGULANIYOR" ÇIKIŞI

Trump paylaşımında, sektörün fiyatlama politikasını sert ifadelerle eleştirerek "fahiş fiyat uygulanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, petrol fiyatlarının sert şekilde gerilediğini ancak benzin fiyatlarında beklenen düşüşün görülmediğini belirtti.

ADALET BAKANLIĞINA SORUŞTURMA TALİMATI

Adalet Bakanlığı'na konuya ilişkin inceleme başlatma talimatı verdiğini duyuran Trump, fiyatların daha hızlı düşmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, tüketiciye yansıyan fiyatların gecikmesinin incelenmesini istediği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör