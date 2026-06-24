Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrol düştü, akaryakıt fiyatına neden yansımıyor? Trump emir verdi, soruşturma başlıyor
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:49

Petrol düştü, akaryakıt fiyatına neden yansımıyor? Trump emir verdi, soruşturma başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından küresel petrol fiyatları düşmesine rağmen bu düşüşün ABD’de pompa fiyatlarına yansıtılmadığını belirterek tepki gösterdi. Trump, Adalet Bakanlığı’na soruşturma için emir verdiğini açıkladı.

DHA
Petrol düştü, akaryakıt fiyatına neden yansımıyor? Trump emir verdi, soruşturma başlıyor
  • ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat sonrası küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, bu gerilemenin ABD'de benzin pompa fiyatlarına yeterince yansımadığı gerekçesiyle büyük petrol şirketlerini eleştirdi.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketlerin düşük maliyetle petrol almasına rağmen bunu tüketici fiyatlarına aynı oranda yansıtmadığını savundu.

"FAHİŞ FİYAT UYGULANIYOR" ÇIKIŞI

Trump paylaşımında, sektörün fiyatlama politikasını sert ifadelerle eleştirerek "fahiş fiyat uygulanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, petrol fiyatlarının sert şekilde gerilediğini ancak benzin fiyatlarında beklenen düşüşün görülmediğini belirtti.

ADALET BAKANLIĞINA SORUŞTURMA TALİMATI

Adalet Bakanlığı'na konuya ilişkin inceleme başlatma talimatı verdiğini duyuran Trump, fiyatların daha hızlı düşmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, tüketiciye yansıyan fiyatların gecikmesinin incelenmesini istediği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ADALET BAKANLIĞI #DONALD TRUMP #AKARYAKIT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol düştü, akaryakıt fiyatına neden yansımıyor? Trump emir verdi, soruşturma başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA