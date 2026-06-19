Petrol düştü borsalar yükseldi

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, küresel ekonomilere rahat bir nefes aldırttı. Enerji piyasaları ve ticaret yollarını etkileyen belirsizliklerin azalacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle piyasalarda hava olumluya döndü. Özellikle petrol piyasalarında hızlı bir rahatlama yaşandı. Hürmüz Boğazı krizi sırasında varil fiyatı 126 dolar seviyesine kadar çıkan Brent Petrol, 77-78 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Piyasalar, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların normale dönmesini olumlu karşıladı. Son aylarda savaş ve sevkiyat riskleri nedeniyle yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları, birçok ülkede yaşam maliyetlerini artırmıştı. Boğazın yeniden çalışması halinde deniz taşımacılığı maliyetlerinde düşüş yaşanması ve uluslararası ticaret akışlarının hızlanması bekleniyor.

OLUMLU ETKİLENİR

Savaş nedeniyle enerji maliyetleri artan Türkiye'nin de söz konusu anlaşmadan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Enerji maliyetlerinin düşecek olmasının enflasyon üzerindeki baskı olmak üzere cari açığa da ciddi katkı sunması bekleniyor. Özellikle kimya, çelik, gübre, cam ve otomotiv başta olmak üzere pek çok enerji yoğun sektörün bu gelişmeden olumlu etkilenmesi bekleniyor. Avrupa ve Asya arasındaki en önemli lojistik koridoru olan Türkiye'nin bundan avantaj sağlaması öngörülüyor.

BORSALAR HAREKETLENDİ

İRAN-ABD anlaşmasının piyasalardaki ilk tepkisi de olumlu oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında risk iştahı arttı. Özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin borsalarında pozitif beklentiler öne çıkarken, BIST100 endeksi ise günü yüzde 2.73'lük artışla, 14.814 puandan tamamladı.



DOLAR ZİRVEYE ÇIKTI

SÖZ konusu anlaşmanın etkisiyle dolarda sıçrama yaşandı. ABD dolarının yen, euro ve sterlin de dahil olmak üzere bir dizi para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi (DXY), yüzde 0.36 artarak 100.71 seviyesine yükseldi ve Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD doları, Fed'in şahin bir tutum sergilemesinin faiz artırımı beklentilerini tetiklemesiyle perşembe günü bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyesine yükseldi. Euro yüzde 0.3 düşüşle 1.146 dolara, sterlin ise yüzde 0.54 düşüşle 1.322 dolara geriledi.



HÜRMÜZ KOŞULSUZ VE TEHLİKESİZ OLARAK AÇILMALI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi kırmızı bir hatta girecekti. Temmuz ve ağustos itibarıyla seyahat sezonu başlamasıyla petrol talebi artar. Fakat şimdi çözüm bulunmuş gibi gözüküyor, bu güzel haber. Sorunun çözümünün tek ve en önemli yolu Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve tehlikesiz olarak açılması. Bunun da neticesinde fiyatların indiğini gördük. 60 günün sonunda müzakereler nasıl sonuçlanacak bu önemli bir konu" dedi.