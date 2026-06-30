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Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:52

Petrol fiyatları 72,40 dolara geriledi

Brent petrol, Doha’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri öncesinde yüzde 1,03 düşüşle varil başına 72,40 dolara geriledi.

Petrol fiyatları 72,40 dolara geriledi
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Petrol fiyatları, Doha'da ABD-İran barış görüşmelerinin yeniden başlamasına odaklandı. Görüşmeler öncesinde petrolde gerilemeler görüldü.

Hali hazırda hayata geçirilen anlaşmaya göre, İran 60 gün boyunca transit ücreti uygulamayacak. Ancak Tahran geçişlerden ücret alma kartını elinde tutmaya devam ediyor.

Barış çabaları ve Basra Körfezi'nden artan petrol akışı beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla Brent petrolünün aylık bazda yaklaşık %20, çeyrek bazda ise %23'ün üzerinde düşüş göstermesi bekleniyor.

Goldman Sachs analistleri 29 Haziran tarihli notlarında, Basra Körfezi'nden petrol akışının son iki haftadaki ortalama hızla toparlanmaya devam etmesi halinde günlük sevkiyatın temmuz ayı başında savaş öncesi seviye olan yaklaşık 23 milyon varile ulaşabileceğini öngördü.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GOLDMAN SACHS #BASRA KÖRFEZİ #TAHRAN #PETROL FİYATLARI

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Petrol fiyatları 72,40 dolara geriledi
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