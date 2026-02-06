Petrol fiyatları İran-ABD görüşmesi öncesi dengede

Vadeli işlemler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakerelere girdiğini açıklamasının ardından gerilerken, Suudi Arabistan'ın Asya'daki alıcılara yönelik fiyat indirimlerini beklenenden daha sınırlı tutması, krallığın talep konusunda güven duyduğunu gösteren bir adım olarak değerlendirildi.

Orta Doğu'daki artan gerilimlerin yarattığı risk primi, dünya ham petrol arzının yaklaşık üçte birini sağlayan bölgeden kaynaklanan baskıyı bir ölçüde azalttı ve petrol Aralık ortasından bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.