Petrol fiyatları İran-ABD görüşmesi öncesi dengede

Petrol, Cuma günü yapılması planlanan ABD ile İran arasındaki görüşmeler öncesinde dengeli bir seyir izliyor.
Brent petrol, Perşembe günü yüzde 2,8 değer kaybettikten sonra varil başına yaklaşık 68 dolardan işlem görürken, ABD hafif ham petrolü (WTI) 64 doların altında seyrediyor.
Vadeli işlemler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakerelere girdiğini açıklamasının ardından gerilerken, Suudi Arabistan'ın Asya'daki alıcılara yönelik fiyat indirimlerini beklenenden daha sınırlı tutması, krallığın talep konusunda güven duyduğunu gösteren bir adım olarak değerlendirildi.
Orta Doğu'daki artan gerilimlerin yarattığı risk primi, dünya ham petrol arzının yaklaşık üçte birini sağlayan bölgeden kaynaklanan baskıyı bir ölçüde azalttı ve petrol Aralık ortasından bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.
Öte yandan, ABD-İran görüşmelerinin kapsamına ilişkin farklı değerlendirmeler, tarafların önemli anlaşmazlıkları çözme olasılığını belirsiz kılıyor. Bu durum, müzakerelerin fiziki arz fazlasına rağmen piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini işaret ediyor.