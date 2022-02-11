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Giriş Tarihi: 11.2.2022 23:09 Son Güncelleme: 11.2.2022 23:31

Petrol fiyatlarına Rusya-Ukrayna krizi etkisi! Son 7 yılın zirvesine ulaştı

AA
Petrol fiyatlarına Rusya-Ukrayna krizi etkisi! Son 7 yılın zirvesine ulaştı

Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseliş göstererek 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu

Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi.

Brent petrolün varili, bugün saat 22.08 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 94,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4 yükselişle 93,5 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



AVRUPA VE ABD'DEN GELEN AÇIKLAMALA ETKİLİ OLDU

Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu.



ÇİN OLİMPİYATLARI BİTMEDEN İŞGAL BAŞLAYABİLİR İDDİASI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını ifade etti.

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA'nın ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, küresel petrol talebinin 2022'de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.

ALTIN FİYATLARI ARTIYOR

Öte yandan altın fiyatları ise artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösterdi.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 1,33 artarak 1.860 dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etmişti.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) martta 50 baz puan faiz artırma ihtimali artmıştı.

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Petrol fiyatlarına Rusya-Ukrayna krizi etkisi! Son 7 yılın zirvesine ulaştı
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