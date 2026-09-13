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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Petrol fiyatlarına Suudi hattı baskısı

Petrol fiyatlarına Suudi hattı baskısı
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ABD-İran çatışmasının Hürmüz Boğazı'nı etkisiz hale getirmesi sonrası kritik hale gelen Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı insansız hava araçlarıyla vuruldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Riyad-Medine bölgesindeki boru hattının tedbir amacıyla kapatıldığını duyurdu. "Petroline" olarak da bilinen hat, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tarafından işletilen hat, Abkayk bölgesinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor. Hattın kapasitesi günlük 7 milyon varil. Kapatma kararını küresel enerji piyasası yakından takip ediyor.
#SUUDİ ARABİSTAN

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Petrol fiyatlarına Suudi hattı baskısı
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