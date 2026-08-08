Petrol fiyatlarını bekleyen iki senaryo! 3 dev kurum tahminlerini açıkladı

Küresel petrol piyasasında jeopolitik gelişmeler ile arz-talep dengesi arasındaki mücadele sürüyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin geleceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler kısa vadeli fiyatları belirlerken, Fitch Ratings ve Citigroup'un petrol tahminleri piyasanın önündeki tabloya ilişkin farklı risklere işaret ediyor. Fitch aşağı yönlü risklerin ağır bastığını belirtirken, Citi ve Goldman yükselişe işaret etti.
ÜST ÜSTE İKİNCİ HAFTA DA KAYIP YAŞADI
Petrol fiyatları 8 Ağustos 2026 itibarıyla geride kalan haftada dalgalı bir seyir izledi. Hafta boyunca ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlikler ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler petrol üzerinde etkili oldu. Hürmüz'deki gelişmelerin arz riskini azaltabileceğine yönelik sinyaller fiyatları aşağı çekerken, müzakerelerin uzaması ve bölgedeki belirsizlikler ise düşüşleri sınırladı. Nitekim hafta sonunda Hürmüz'den geçen gemi sayısının önceki haftaya göre gerilediğine ilişkin gelişmeler, arz güvenliğine ilişkin risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.
Brent petrol haftanın başında yaklaşık 87,4 dolar seviyesinde bulunurken, 7 Ağustos Cuma günü yaklaşık 83 dolar seviyesinden işlem gördü. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 7,29 'luk kayıp yaşayan petrol böylelikle üst üste ikinci düşüşünü yaşadı.
FITCH: AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER AĞIR BASIYOR
Fitch Ratings, 2026 yılı petrol piyasası görünümünde aşağı yönlü risklerin ağırlığını koruduğunu açıkladı.
Kuruluşa göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla arzın güçlenmesi, küresel petrol stoklarının yeterli seviyelerde bulunması, Ortadoğu'da üretimin hızlı toparlanması ve eylül ayından itibaren küresel piyasada yeniden arz fazlası oluşması ihtimali petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.
Fitch, baz senaryosunda Brent petrolün haziran ayında 110 dolar, temmuz ayında ise 100 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini ancak gerçekleşen fiyatların her iki ayda da yaklaşık 84 dolar civarında kaldığını hatırlattı.
Kuruluş, 2026'nın dördüncü çeyreği için 70 dolar/varil seviyesindeki Brent tahmininin bile önemli ölçüde jeopolitik risk primi içerdiğine dikkat çekti.
CİTİ BRENT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Citigroup ise kısa vadede daha temkinli bir tablo çizdi. Banka, ABD ile İran arasındaki gerilimin çözüleceği beklentisini korurken, müzakerelerde yaşanan uzun süreli belirsizlik nedeniyle 2026 üçüncü çeyrek Brent petrol fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara yükseltti.
Citi, ABD-İran anlaşmasına ilişkin beklentisinin sürdüğünü ancak görüşmelerdeki belirsizliğin petrol fiyatları üzerinde daha uzun süre risk primi oluşturabileceğini değerlendirdi.
Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent tahminini 70 dolar, 2027 yılı ortalama Brent petrol fiyat tahminini ise 65 dolar seviyesinde tuttu.
Böylece Citi'nin tahminlerinde kısa vadeli fiyatlar için yukarı yönlü bir revizyon yapılırken, yılın son çeyreği ve 2027 için daha düşük fiyat beklentisi korunmuş oldu.
GOLDMAN SACHS DA 80-90 DOLAR BANDINA İŞARET ETTİ
Petrol piyasasındaki bir diğer önemli tahmin ise Goldman Sachs'tan geldi.
Banka, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesi veya saldırılarda belirgin bir tırmanış yaşanmasına kadar Brent petrolün 80-90 dolar/varil aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı.
Bu beklenti, petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı ve ABD-İran müzakerelerinin belirleyici olmaya devam edeceğini gösteriyor.
PETROLDE İKİ FARKLI SENARYO ÖNE ÇIKIYOR
Üç büyük kuruluşun tahminleri birlikte değerlendirildiğinde petrol piyasasında iki farklı senaryo öne çıkıyor.
İlk senaryoda, ABD-İran anlaşması sağlanır, Hürmüz Boğazı'nda taşımacılık normale döner ve Ortadoğu'daki üretim hızla toparlanırsa arz artışı petrol fiyatlarını aşağı çekebilir. Fitch'in 70 dolarlık dördüncü çeyrek tahmini bu tabloya işaret ediyor.
İkinci senaryoda ise müzakerelerin uzaması, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin normale dönmemesi veya bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesi halinde jeopolitik risk primi petrol fiyatlarını yüksek tutabilir. Citi'nin üçüncü çeyrek tahminini 80 dolara yükseltmesi ve Goldman Sachs'ın 80-90 dolar bandına işaret etmesi bu riskin kısa vadede devam ettiğini gösteriyor.