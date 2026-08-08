Petrol fiyatlarını bekleyen iki senaryo! 3 dev kurum tahminlerini açıkladı

CİTİ BRENT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Citigroup ise kısa vadede daha temkinli bir tablo çizdi. Banka, ABD ile İran arasındaki gerilimin çözüleceği beklentisini korurken, müzakerelerde yaşanan uzun süreli belirsizlik nedeniyle 2026 üçüncü çeyrek Brent petrol fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara yükseltti.

Citi, ABD-İran anlaşmasına ilişkin beklentisinin sürdüğünü ancak görüşmelerdeki belirsizliğin petrol fiyatları üzerinde daha uzun süre risk primi oluşturabileceğini değerlendirdi.

Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için Brent tahminini 70 dolar, 2027 yılı ortalama Brent petrol fiyat tahminini ise 65 dolar seviyesinde tuttu.

Böylece Citi'nin tahminlerinde kısa vadeli fiyatlar için yukarı yönlü bir revizyon yapılırken, yılın son çeyreği ve 2027 için daha düşük fiyat beklentisi korunmuş oldu.