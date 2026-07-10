Petrol savaş riskiyle yükselişte! 77 dolar direnci aşılacak mı?

RUSYA'DA RAFİNERİ FAALİYETLERİ SON 21 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Petrol fiyatlarını yukarı çeken bir diğer unsur ise Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları oldu.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yüzde 81'ini etkiledi. Haziran itibarıyla ülkenin rafineri faaliyetleri günlük 3,7 milyon varile gerileyerek son 21 yılın en düşük seviyesine indi.