Petrol ve doğalgazda yerli üretim arttı

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çıkılan yolda yerli petrol ve doğalgaz üretimi katlanarak arttı. 2024'te yıllık 38 milyon varil olan yurt içi petrol üretimi, 2025'te yüzde 26 artış ile 47.9 milyon varile ulaştı. Böylece Türkiye 50 günlük petrol ihtiyacını yerli kaynakla sağlar hale geldi. Doğalgazda da üretim, 2025'te yüzde 39 artarak 3.2 milyar metreküpe çıktı. Özellikle Gabar'daki petrol, Karadeniz'deki doğalgaz üretimi, Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasında katkı sağlıyor. Bu sahaların yanı sıra yeni keşiflerin de devreye girmesiyle petrol ve doğalgaz üretimi giderek artıyor.

135 BİN VARİLLİK REKOR

Günlük ham petrol üretimi 135 bin 671 varil ile 25 Nisan 2025'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı. 21 Nisan 2025'te Türkiye geneli günlük doğalgaz üretimi de 10.2 milyon metreküp ile zirve yaptı.

2026 BÜYÜK KEŞİFLER YILI OLACAK

Petrol ve doğalgaz üretimindeki artış trendini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl 60-70 milyar dolar enerji faturası ödediklerini söyledi. Yerli petrol ve doğalgaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarından sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak" dedi.