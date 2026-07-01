Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD’de

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlamasına rağmen sürecin tam anlamıyla normale dönmediğine dikkat çekiyor.

Analistler, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmadan petrol piyasalarında aşağı yönlü kalıcı bir fiyat hareketinin başlamasının zor olduğunu değerlendiriyor.

DOHA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, diplomatik temaslar kapsamında Doha'ya gitti.

İran ve Katar tarafından yapılan açıklamalarda, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucular üzerinden görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de görüşmelere katılan isimler arasında yer aldığı bildirildi.