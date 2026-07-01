Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD'de
Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:43 Son Güncelleme: 1.07.2026 11:53

Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD'de

Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İran-ABD görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve Orta Doğu'daki arz endişeleri fiyatları desteklerken, piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD resmi petrol stok verilerinde.

AA Ekonomi
Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD’de
  • ABONE OL

Brent petrolün varil fiyatı 73 doların üzerinde işlem görürken, piyasalar İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar ve ABD'nin resmi petrol stok verilerine odaklandı. Orta Doğu'da arz kesintilerinin sürebileceği endişesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.

BRENT PETROL 73 DOLARIN ÜZERİNDE

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini koruyor.

Dün 73,40 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 72,95 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla ise yüzde 0,15 artışla 73,06 dolardan işlem gördü.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,52 dolardan alıcı buldu.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde henüz nihai uzlaşma sağlanamaması etkili oldu.

Piyasalarda, Orta Doğu'da olası arz kesintilerinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesi fiyatlamaları destekliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlamasına rağmen sürecin tam anlamıyla normale dönmediğine dikkat çekiyor.

Analistler, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmadan petrol piyasalarında aşağı yönlü kalıcı bir fiyat hareketinin başlamasının zor olduğunu değerlendiriyor.

DOHA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, diplomatik temaslar kapsamında Doha'ya gitti.

İran ve Katar tarafından yapılan açıklamalarda, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucular üzerinden görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de görüşmelere katılan isimler arasında yer aldığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Vance, boğazdan geçen petrol sevkiyatının yeniden savaş öncesi seviyelere ulaştığını ifade etti.

GÖZLER ABD PETROL STOKLARINDA

Petrol piyasaları bugün açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi ham petrol stok verilerini de yakından takip ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre geçen hafta ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azalırken, benzin stoklarında da düşüş yaşandı.

Resmi verilerin, petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistlere göre Brent petrolde teknik açıdan:

Destek seviyesi: 72,84 dolar
Direnç seviyesi: 73,23 dolar

olarak izleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA