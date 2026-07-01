Petrolde anlaşma tedirginliği! Brent petrol yükseliş sürüyor, gözler ABD’de

Brent petrolün varil fiyatı 73 doların üzerinde işlem görürken, piyasalar İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar ve ABD'nin resmi petrol stok verilerine odaklandı. Orta Doğu'da arz kesintilerinin sürebileceği endişesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.
BRENT PETROL 73 DOLARIN ÜZERİNDE
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini koruyor.
Dün 73,40 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 72,95 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla ise yüzde 0,15 artışla 73,06 dolardan işlem gördü.
Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,52 dolardan alıcı buldu.
İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde henüz nihai uzlaşma sağlanamaması etkili oldu.
Piyasalarda, Orta Doğu'da olası arz kesintilerinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesi fiyatlamaları destekliyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlamasına rağmen sürecin tam anlamıyla normale dönmediğine dikkat çekiyor.
Analistler, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir anlaşma sağlanmadan petrol piyasalarında aşağı yönlü kalıcı bir fiyat hareketinin başlamasının zor olduğunu değerlendiriyor.
DOHA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, diplomatik temaslar kapsamında Doha'ya gitti.
İran ve Katar tarafından yapılan açıklamalarda, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucular üzerinden görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de görüşmelere katılan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğini belirtti.
Vance, boğazdan geçen petrol sevkiyatının yeniden savaş öncesi seviyelere ulaştığını ifade etti.
GÖZLER ABD PETROL STOKLARINDA
Petrol piyasaları bugün açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi ham petrol stok verilerini de yakından takip ediyor.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre geçen hafta ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,1 milyon varil azalırken, benzin stoklarında da düşüş yaşandı.
Resmi verilerin, petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
TEKNİK GÖRÜNÜM
Analistlere göre Brent petrolde teknik açıdan:
Destek seviyesi: 72,84 dolar
Direnç seviyesi: 73,23 dolar
olarak izleniyor.