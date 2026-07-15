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Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:52 Son Güncelleme: 15.07.2026 11:02

Petrolde "Bab el-Mendeb" tehdidi! Kapanırsa Brent Petrol 200 dolara çıkabilir

ABD-İran çatışmalarının yeniden alevlenmesiyle yükselişe geçen petrol fiyatları için Husiler'den "Bab el-Mendeb" tehdidi geldi. Husiler, Kızıldeniz'e açılan kritik boğazı kapatabileceklerini ve bu durumda da petrolün 200 dolara çıkabileceği duyurdu.

Petrolde Bab el-Mendeb tehdidi! Kapanırsa Brent Petrol 200 dolara çıkabilir
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Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarını yeniden alarma geçirdi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyururken benzer bir açıklama da Yemen'deki Husiler'den geldi.

PİYASALARDA BAB EL-MENDEB ENDİŞESİ

Piyasalar, İran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı'nı da hedef alabileceği ihtimalini yakından izliyor.

PETROL 200 DOLARA ÇIKABİLİR

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Husiler, bu stratejik geçidi geçici olarak kapatabileceklerine yönelik tehditvari bir açıklamada bulundu.

İran destekli Husiler böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü.

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PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde gelecek hafta enerji altyapısını hedef alabileceklerini söyledi. Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle birlikte Brent ve WTI ham petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, enerji arzına ilişkin endişeler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Dün 87,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,73 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 85,30 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,66 dolardan alıcı buldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #HÜRMÜZ BOĞAZI

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Petrolde "Bab el-Mendeb" tehdidi! Kapanırsa Brent Petrol 200 dolara çıkabilir
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