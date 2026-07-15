Petrolde "Bab el-Mendeb" tehdidi! Kapanırsa Brent Petrol 200 dolara çıkabilir

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarını yeniden alarma geçirdi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyururken benzer bir açıklama da Yemen'deki Husiler'den geldi.
PİYASALARDA BAB EL-MENDEB ENDİŞESİ
Piyasalar, İran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı'nı da hedef alabileceği ihtimalini yakından izliyor.
PETROL 200 DOLARA ÇIKABİLİR
Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Husiler, bu stratejik geçidi geçici olarak kapatabileceklerine yönelik tehditvari bir açıklamada bulundu.
İran destekli Husiler böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde gelecek hafta enerji altyapısını hedef alabileceklerini söyledi. Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle birlikte Brent ve WTI ham petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, enerji arzına ilişkin endişeler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.
Dün 87,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,73 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 85,30 dolar oldu.
Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,66 dolardan alıcı buldu.