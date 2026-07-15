Petrolde "Bab el-Mendeb" tehdidi! Kapanırsa Brent Petrol 200 dolara çıkabilir

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde gelecek hafta enerji altyapısını hedef alabileceklerini söyledi. Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle birlikte Brent ve WTI ham petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, enerji arzına ilişkin endişeler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Dün 87,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,73 dolar seviyesinde tamamladı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 85,30 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,66 dolardan alıcı buldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör