Petrolde Irak’a yeni formül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Irak petrol boru hattına ilişkin hem hukuki süreç hem de yeni enerji iş birliği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

2014-2018 dönemine ilişkin tahkim kararında tarafların alacak ve borçlarının faiz hesaplamalarıyla birlikte Washington'da devam eden tenfiz davasında netleşeceğini belirten Bayraktar, "Hesaplamalar tamamlandıktan sonra o dönem kapanmış olacak. 2018 sonrasına ilişkin tahkim davası ise devam ediyor" diye konuştu.

Mevcut Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı (ITP) Anlaşması'nın uzatılmayacağını hatırlatan Bayraktar, "Bu anlaşma bizi tahkime götüren bir süreç oluşturdu. Aynı şartlarla devam etmek istemiyoruz. Yeni ve daha kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç var" dedi. Irak'a bir yıl önce yeni anlaşma taslağı ilettiklerini söyleyen Bayraktar, ülkedeki seçim süreci ve hükümetin kurulması nedeniyle müzakerelerin uzadığını belirtti. Bu nedenle geçici çözüm olarak BOTAŞ'ın Irak petrolünü bir yıl taşımasını teklif ettiklerini aktaran Bayraktar, bu sürede kapsamlı yeni bir boru hattı anlaşmasının tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

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Bayraktar, Irak'ın günlük 750 bin varillik taşıma talebini karşılamaya hazır olduklarını belirterek, kullanılan 180-200 bin varillik kapasitenin çok üzerinde bir kapasiteyi ayırabileceklerini ifade etti. Yeni anlaşmanın yalnızca petrol taşımacılığıyla sınırlı olmayacağını dile getiren Bayraktar, hattın Basra'ya kadar uzatılması, kapasitesinin 2.5 milyon varile çıkarılması, Körfez ülkelerinin de sisteme dahil edilmesi ve bir de doğalgaz boru hattı inşa edilmesinin gündemde olduğunu söyledi.