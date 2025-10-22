Pierre Cardin 2025-2026 Sonbahar & Kış Koleksiyonu: Ormanın Ötesinde

Pierre Cardin, 2025-2026 Sonbahar & Kış Koleksiyonu, Ormanın Ötesindeki yolculuğu anlattığı Beyond The Forest temasıyla, doğanın ve ormanın dingin, derinlikli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ormanın kendine özgü, gizemli dünyasından ilham alan koleksiyon, yeryüzünde insan ile doğayı buluşturan güçlü bir dengeyi temsil ediyor .

Bu derin dünyanın içindeki yaşam; yosun yeşilinden çam iğnesine, toprak tonlarından sis grisine uzanan renk paletiyle, doğanın sakin ve aynı zamanda güçlü karakterine göz kırpıyor.

İnsanların ve yaşam alanlarının yüksek tempolu atmosferi içinden, doğanın yenileyen habitatına uzanan yolda, tüm beklentilerle uyumlu tasarımlarını keşfedeceğiniz bir dünyanın kapıları Pierre Cardin'le açıldı.

ŞEHİRLER VE İNSANLAR

Pierre Cardin yeniliklerle dolu kadın ve erkek koleksiyonlarıyla, modern yaşamın ihtiyaçlarına zarif bir dokunuşla renk katıyor. Konfor sağlayan, ışıltılı dünyasının yanı sıra inovatif kumaşları, ince detay ve formlarıyla da sürdürülebilir ve zamansız tasarımlara ulaşmak mümkün.

Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında; yüksek kaliteli yünlü kumaşlardan üretilen takımlar, birbirinden farklı model ve detaylarla örülü dış giyim grubu ve özellikli ceket tasarımlarıyla farklılaşırken, günlük ihtiyaçları, modernize edilmiş stil anlayışıyla zirveye taşıyor.

Özellikle geleneksel formların güçlü temsilcisi takım elbiseler; yeni koleksiyonunda erkekler için iş hayatı ve şehrin temposunu destekleyen, hareket kabiliyeti yüksek seçeneklere sahip.

Soğuk kış günlerinde yol arkadaşınız olmaya aday kaban ve trikolar ise hem fonksiyonel hem de estetik bir yaklaşımla tasarlandı.

Günün heyecan dolu akışına eşlik edecek ceketler de bu sezonun vazgeçilmez parçaları arasında. Natural tonlara sahip gömlek, baskılı tişört ve denim koleksiyonu; konforlu olduğu kadar detaylarıyla fark edilen özellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

YAŞAMIN DİNAMİK FORMLARI

Pierre Cardin'in hem şehir hem de doğal hayatın beklentileriyle uyum içindeki, her sezon yeni fikir ve detaylarla yenilenen çok özel koleksiyonları; dinamik formlarıyla öne çıkan tasarımlarında vücut buluyor.

Temsil ettiği bitmeyen enerjiye karşılık şehrin ruhuna eşlik eden bu parçalar, işlevsellik ve zarafeti birlikte yaşatıyor.

Kadın koleksiyonun iddialı oyuncularından olan takım elbiseler, modernize edilmiş ekose desenleriyle oldukça dikkat çekici.

Pierre Cardin, bu koleksiyonla stiline önem veren centilmenlere ve tüm yaşam formlarında ışığıyla var olan kadınlara görkemli dünyasının kapılarını aralıyor.

KADIN KOLEKSİYONU: ZAMANIN ÖTESİNDEKİ IŞILTILI FORMLAR

Pierre Cardin'in kadın koleksiyonu, güçlü formlarıyla öne çıkan uzun deri montlarıyla sezona güçlü bir başlangıç yapıyor. Doğanın kalbinden şehrin kendine has ritmine uzanan yolculuğa eşlik eden parçalar; hem koruyucu, hem iddialı bir görünüme sahip. Markanın imza paternleriyle şekillenen triko takımlar, etek ve pantolon birliktelikleriyle kendine özel bir ifade alanı buluyor.

Zarif hatları ve hafif yapısıyla triko yelek, çizgili gömlekler, kalitesi yüksek kumaşlarıyla farkını hissedeceğiniz basic t-shirt altenatifleri mevsimin öncelikli tasarımları arasında.

Gold düğme detaylı kadife pliseli ve polo yaka uzun elbiseleriyle özel alnlarınıza eşlik edecek davet koleksiyonuyla Pierre Cardin kadını, günlük yaşamın ve ışıltılı progrmların tüm beklentilerini karşılamaya hazır.

Denim grubu bu sezon zengin yapısıyla yeni bir sayfa açıyor. Kapitone forma sahip taş detaylı ceket ve elbiseler, blazer ve pantolondan oluşan kombinlerle birlikte koleksiyonun en güçlü oyuncuları arasında.

Özel pul işlemeli jakarlı yelek ve farklı renklerdeki hafif kaban tasarımları ise sürprizli bir parıltıyla sonbahar ruhunun tam merkezinde.

Koyu yeşil, sisli gri, toprak tonları ve sıcak kahveler… Sonbahar mevsiminde ormanın derin ışığını tasvir eden renk paleti, doğanın dinginliğini şehre; şehrin enerjisini ise kadının stiline taşıyor.

Koleksiyondaki her bir parça, hayatın farklı senaryolarında kendine yeni bir hikâye yazıyor. Ayakkabı, çanta ve fular… Aksesuarların kattığı bütünlük, koleksiyonun zamansız tavrını öne çıkaran en güçlü detaylardan.

