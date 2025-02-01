PİLOT, 13’üncü dönem başvurularını alacak

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 13'üncü dönem başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PİLOT programına katılan girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ve alanında uzman isimlerden mentörlük olanaklarından faydalanacak. Girişimler, ayrıca Türk Telekom ile potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve şirketin geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı elde edecek.PİLOT programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya hak kazanabilecek, yurt dışında kendilerine özel olarak hazırlanan eğitim programına katılabilecek ve Türk Telekom'un küresel ağından yararlanarak uluslararası pazarlara açılma imkanı bulacak. Başvurular, PİLOT'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "PİLOT programı ile 12 dönemde, 121 girişime toplamda 70 milyon lira nakit desteği sağladık. Girişim ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz" dedi.