Piyasa ve yeteneğe göre iş olanakları sağlanacak

Çalışma hayatına yönelik yeni planlamaların yer aldığı Orta Vadeli Program’da, yeni nesil çalışma biçimleri ile kırılgan gruplar ön plana çıktı. Piyasa ve yeteneğe göre işgücü politikalarının kapsamı genişletilecek ve etkinliği artırılacak

Hükümetin açıkladığı 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye'de çalışma hayatı ve istihdam piyasasına neşter vuracak önlem ve öneriler içeriyor. Programın en dikkat çekici başlıklar arasında "yeni nesil çalışma biçimleri" ile "kırılgan gruplar" olarak nitelendirilen, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler yer alıyor. OVP'de çalışma hayatına yönelik yeni planlamaların detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

İŞ YAŞAM DENGESİ SAĞLANACAK
Programda işgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek. İşgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecek.

GÜVENCELİ ESNEKLİK
Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacak.

İKİZ DÖNÜŞÜM
Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hazırlanacak. İkiz dönüşüm kapsamında işgücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, işgücünün ihtiyaç duyulan becerilerle donatılması kamu-özel sektör iş birliğiyle sağlanacak. Sektörel dönüşümler ve yeni nesil çalışma modelleri dikkate alınarak istihdama yönelik destekler bütüncül bir çerçevede gözden geçirilip etkinleştirilecek.

KIRILGAN GRUHLARIN DESTEKLENMESİ
Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere kırılgan grupların işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamını artırmak amacıyla piyasa ve yeteneğe göre işgücü politikalarının kapsamı genişletilecek ve etkinliği artırılacak.

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ ARTTIRILACAK
Kadınların, dönüşen işgücü piyasasının gerektirdiği yeni beceri ve yetkinliklerle donatılmasını teminen mesleki eğitim ve destek programları hayata geçirilecek. Kadın istihdamının artırılması amacıyla ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarını da içerecek şekilde genişletilecek.

GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI YAYGINLAŞTIRILACAK
Girişimlerin nitelikli personel istihdam etmeleri kolaylaştırılacak, başta kadınlara yönelik olmak üzere girişimcilik programları yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını artırmak için hedeflenmiş istihdam destek programları ve kapsayıcılığı güçlendirici politikalar uygulanacak.

İŞGÜCÜNÜN BECERİ UYUMU İYİLEŞTİRİLECEK
Beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme çerçevesinde geliştirilecek ve işgücünün beceri uyumu iyileştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek, temininde güçlük çekilen meslek ve yetkinliklerin arzı artırılacak ve nitelikli ara eleman açığı giderilecek. Dijital dönüşüm ile hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaştırılacak, mikro yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi sağlanacak.

STRATEJİK ALANLARDA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLECEK
Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik yurt dışı lisansüstü eğitim desteklenecek, kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.

