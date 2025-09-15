Piyasa ve yeteneğe göre iş olanakları sağlanacak

Hükümetin açıkladığı 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye'de çalışma hayatı ve istihdam piyasasına neşter vuracak önlem ve öneriler içeriyor. Programın en dikkat çekici başlıklar arasında "yeni nesil çalışma biçimleri" ile "kırılgan gruplar" olarak nitelendirilen, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler yer alıyor. OVP'de çalışma hayatına yönelik yeni planlamaların detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...
İŞ YAŞAM DENGESİ SAĞLANACAK
Programda işgücü piyasasının sektörel
dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına
uyum sağlamak, kadın-erkek fırsat
eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam
dengesini korumak amacıyla yeni nesil
çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler
hayata geçirilerek, güvenceli esneklik
geliştirilecek. İşgücünün yeşil ve dijital
dönüşümün gerekliliklerine uyumu
artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı
desteklenecek.
GÜVENCELİ ESNEKLİK
Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler
doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları
ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla
diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata
geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacak. İşgücü
piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak
amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü
programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması
sağlanacak.
İKİZ DÖNÜŞÜM
Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına
yansımaları analiz edilerek,
uyum ve adil geçiş
sürecine yönelik programlar
hazırlanacak. İkiz
dönüşüm kapsamında
işgücünün becerilerinin
geliştirilmesi desteklenecek,
işgücünün ihtiyaç
duyulan becerilerle donatılması kamu-özel sektör iş
birliğiyle sağlanacak. Sektörel dönüşümler ve yeni
nesil çalışma modelleri dikkate alınarak istihdama
yönelik destekler bütüncül bir çerçevede gözden
geçirilip etkinleştirilecek.
KIRILGAN GRUHLARIN DESTEKLENMESİ
Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere
kırılgan grupların işgücüne katılımda güçlük yaşayan
kesimlerin istihdamını artırmak amacıyla piyasa ve
yeteneğe göre işgücü politikalarının kapsamı genişletilecek
ve etkinliği artırılacak.
ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ ARTTIRILACAK
Kadınların, dönüşen işgücü piyasasının
gerektirdiği yeni beceri ve yetkinliklerle
donatılmasını teminen mesleki
eğitim ve destek programları hayata
geçirilecek. Kadın istihdamının artırılması
amacıyla ekonomik ve erişilebilir
çocuk bakım hizmetleri artırılacak,
bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli
bakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarını
da içerecek şekilde genişletilecek.
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI YAYGINLAŞTIRILACAK
Girişimlerin nitelikli personel istihdam
etmeleri kolaylaştırılacak, başta
kadınlara yönelik olmak üzere girişimcilik
programları yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını artırmak için hedeflenmiş istihdam destek programları ve kapsayıcılığı güçlendirici politikalar uygulanacak.
İŞGÜCÜNÜN BECERİ UYUMU İYİLEŞTİRİLECEK
Beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme çerçevesinde
geliştirilecek ve işgücünün beceri uyumu iyileştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek, temininde güçlük çekilen meslek ve yetkinliklerin arzı artırılacak ve nitelikli ara eleman açığı giderilecek. Dijital dönüşüm ile hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaştırılacak, mikro yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi sağlanacak.
STRATEJİK ALANLARDA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLECEK
Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik,
enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli
insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda
işgücü yetiştirmeye yönelik yurt dışı lisansüstü eğitim
desteklenecek, kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle
sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki
eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.