Piyasa ve yeteneğe göre iş olanakları sağlanacak

Hükümetin açıkladığı 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye'de çalışma hayatı ve istihdam piyasasına neşter vuracak önlem ve öneriler içeriyor. Programın en dikkat çekici başlıklar arasında "yeni nesil çalışma biçimleri" ile "kırılgan gruplar" olarak nitelendirilen, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler yer alıyor. OVP'de çalışma hayatına yönelik yeni planlamaların detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...Programda işgücü piyasasının sektöreldönüşümlerle değişen ihtiyaçlarınauyum sağlamak, kadın-erkek fırsateşitliğini güçlendirmek ve iş yaşamdengesini korumak amacıyla yeni nesilçalışma biçimlerine yönelik düzenlemelerhayata geçirilerek, güvenceli esneklikgeliştirilecek. İşgücünün yeşil ve dijitaldönüşümün gerekliliklerine uyumuartırılarak sürdürülebilir istihdam yapısıdesteklenecek.Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmelerdoğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçlarıve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarladiyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayatageçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacak. İşgücüpiyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmakamacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücüprogramlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasısağlanacak.Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarınayansımaları analiz edilerek,uyum ve adil geçişsürecine yönelik programlarhazırlanacak. İkizdönüşüm kapsamındaişgücünün becerileriningeliştirilmesi desteklenecek,işgücünün ihtiyaçduyulan becerilerle donatılması kamu-özel sektör işbirliğiyle sağlanacak. Sektörel dönüşümler ve yeninesil çalışma modelleri dikkate alınarak istihdamayönelik destekler bütüncül bir çerçevede gözdengeçirilip etkinleştirilecek.Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzerekırılgan grupların işgücüne katılımda güçlük yaşayankesimlerin istihdamını artırmak amacıyla piyasa veyeteneğe göre işgücü politikalarının kapsamı genişletilecekve etkinliği artırılacak.Kadınların, dönüşen işgücü piyasasınıngerektirdiği yeni beceri ve yetkinliklerledonatılmasını teminen meslekieğitim ve destek programları hayatageçirilecek. Kadın istihdamının artırılmasıamacıyla ekonomik ve erişilebilirçocuk bakım hizmetleri artırılacak,bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engellibakım hizmetleri gibi diğer bakım alanlarınıda içerecek şekilde genişletilecek.Girişimlerin nitelikli personel istihdametmeleri kolaylaştırılacak, baştakadınlara yönelik olmak üzere girişimcilikprogramları yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını artırmak için hedeflenmiş istihdam destek programları ve kapsayıcılığı güçlendirici politikalar uygulanacak.Beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme çerçevesindegeliştirilecek ve işgücünün beceri uyumu iyileştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek, temininde güçlük çekilen meslek ve yetkinliklerin arzı artırılacak ve nitelikli ara eleman açığı giderilecek. Dijital dönüşüm ile hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaştırılacak, mikro yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi sağlanacak.Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik,enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikliinsan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlardaişgücü yetiştirmeye yönelik yurt dışı lisansüstü eğitimdesteklenecek, kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiylesürekli eğitim ve gelişim programları ve meslekieğitim imkânları yaygınlaştırılacak.