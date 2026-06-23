Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalar günü nasıl tamamladı? İşte altın, borsa ve petrolde son durum
Giriş Tarihi: 23.06.2026 19:05 Son Güncelleme: 23.06.2026 19:25

Piyasalar günü nasıl tamamladı? İşte altın, borsa ve petrolde son durum

Orta Doğu kaynaklı riskler ve ABD Merkez Bankası (FED) kararlarına ilişkin beklentiler yurt içi ve yurt dışı fiyatlanmaları etkiledi. Altın, borsa ve petrol 23 Haziran gününü nasıl tamamladı? İşte detaylar...

AA
Piyasalar günü nasıl tamamladı? İşte altın, borsa ve petrolde son durum
  • ABONE OL

Piyasalarda gün sonu rakamları belli oldu. Gün içinde en düşük 14.467,28 puanı, en yüksek 14.649,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 düşüşle 6 milyon 212 bin lira oldu

BORSA GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 190,04 puan azalarak 14.539,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.467,28 puanı, en yüksek 14.649,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 200,40 puan ve yüzde 1,18 azalışla 16.819,06 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,44, mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaparken, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 127 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 127 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 düşüşle 6 milyon 212 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3433, satışta 46,5290 lira olarak belirlemişti.

PETROL DE GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3195 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #TÜRK HAVA YOLLARI #AKBANK #BIST 100 #STERLİN #ALTIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalar günü nasıl tamamladı? İşte altın, borsa ve petrolde son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA