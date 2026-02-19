Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Piyasalar 'söylentiyi al gerçeği sat' alanına geçecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırı başlatması beklenirken saldırının ne zaman olacağı belli değil. Piyasalar gelişebilecek jeopolitik riskler nedeniyle 'söylentiyi satın alıp gerçeği sat' alanına geçecek mi?

Artan gerilimler ve hafta sonu olası bir askeri çatışma beklentisi piyasaları tedirgin etti. Piyasaların ve yatırımcıların gözleri ABD ile İran arasında yaşanabilecek gerilimlere çevrildi.

Piyasalar herhangi bir saldırı olması halinde Venezuela olayına benzer gelişmelerin yeniden yaşanıp yaşanmayacağını takip edecek.

Petrol fiyatları dün yükselişe geçti ve WTI ham petrolü %4'ün üzerinde artışla 65 dolar seviyelerine ulaştı. Para piyasalarında da tedirginlik devam ederken Dolar, EUR/USD'nin 1.1800 seviyesinin altına geriledi.

Değerli metallerde bu süreçte izlenecek. Altın 5.000 dolar seviyesine doğru yavaşça yaklaşırken, gümüş de şu anda 78 dolara yakın bir seviyeye doğru biraz yükseliyor.

Savaş ve jeopolitik çatışma dönemlerinde söylentiyi satın alıp gerçeği satma kuralının işleyecek gibi görünüyor.

