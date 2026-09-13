Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalara yönelik yanıltıcı bilgiye soruşturma
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:53

Piyasalara yönelik yanıltıcı bilgiye soruşturma

Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
Piyasalara yönelik yanıltıcı bilgiye soruşturma
  • ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği bildirildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #SORUŞTURMA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalara yönelik yanıltıcı bilgiye soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA