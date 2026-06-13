Piyasalarda faiz haftası! Gözler TCMB’den sonra Fed başkanı Warsh’da

Küresel pay piyasalarında geçen hafta, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilimlerin zaman zaman tırmanması yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili oldu. Haftanın ilerleyen günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlandığını ve bunun imzalanacağına yönelik açıklamaları piyasada kısa süreli iyimserlik oluşturdu. Trump, anlaşmanın düzenlenecek bir törenle imzalanacağını da ifade etti.

Ancak yatırımcıların önemli bir kısmı, önceki süreçlerde yaşanan belirsizlikler nedeniyle temkinli iyimserlik yaklaşımını korudu.