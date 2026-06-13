Piyasalarda faiz haftası! Gözler TCMB’den sonra Fed başkanı Warsh’da

Küresel pay piyasalarında geçen hafta, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilimlerin zaman zaman tırmanması yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili oldu. Haftanın ilerleyen günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlandığını ve bunun imzalanacağına yönelik açıklamaları piyasada kısa süreli iyimserlik oluşturdu. Trump, anlaşmanın düzenlenecek bir törenle imzalanacağını da ifade etti.
Ancak yatırımcıların önemli bir kısmı, önceki süreçlerde yaşanan belirsizlikler nedeniyle temkinli iyimserlik yaklaşımını korudu.
ABD ENFLASYONU VE FED BEKLENTİLERİ
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4,2'ye çıkarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırımı yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısında yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.
Analistler, Orta Doğu'da barış ihtimaline yönelik açıklamaların bu beklentileri bir miktar zayıflattığını belirtiyor.
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıda faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar özellikle karar metni ve Warsh'ın açıklamalarındaki yönlendirmelere odaklanacak.
Analistler, verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini değerlendiriyor.
AVRUPA'DA BOJ VE LAGARDE TAKİPTE
Avrupa borsalarında Almanya hariç pozitif seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları gelecek haftanın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.
ECB, 21 toplantı sonra ilk kez faiz artışına giderek 25 baz puanlık artış gerçekleştirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist baskıları artırdığını belirtti.
Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin üzerinde düşmesi ekonomik yavaşlama endişelerini artırırken, Avro Bölgesi yatırımcı güveni artış gösterdi.
ASYA PİYASALARINDA BOJ ODAKTA
Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de enflasyon yüzde 1,2, Japonya'da üretici fiyatları ise yüzde 6,3 artışla beklentileri aştı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkılaşma adımlarını artırabileceği beklentisi güçlendi.
Bölgede teknoloji hisselerinde oynaklık dikkat çekerken, Çin'in ihracatı yüzde 19,4 arttı ancak iç talepte zayıflık sürdü.
TCMB FAİZİ SABİT TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.
Banka açıklamasında, nisan ayında enerji fiyatlarının etkisiyle artan enflasyonun ana eğiliminin mayısta bir miktar gerilediği ifade edildi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5,7 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 37 milyar dolara geriledi. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 1,78 yükselişle 13.938,48 puandan tamamladı.
GELECEK HAFTANIN VERİ AJANDASI
Gelecek hafta küresel piyasalarda Fed, BoE ve ECB'ye yönelik açıklamalar, enflasyon verileri ve büyüme göstergeleri yakından takip edilecek.
Cuma günü ABD'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağı da ajandanın önemli notları arasında yer alıyor.