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Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:11 Son Güncelleme: 8.07.2026 14:28

Piyasalarda jeopolitik risk dalgalanması! Petrol yükseldi, BİST100 ve altın sert düştü

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, FED tutanakları öncesinde piyasayı sarsmaya başladı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından petrol yükselirken, BİST100 ve altın fiyatları düşüşe geçti.

AA Ekonomi
Piyasalarda jeopolitik risk dalgalanması! Petrol yükseldi, BİST100 ve altın sert düştü
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Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, yatırımcılar bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesinde temkinli pozisyon aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselişe geçerken, güvenli liman talebindeki değişim ve artan faiz beklentileriyle altın ile Borsa İstanbul'da satış baskısı öne çıktı.

BIST 100'DE SATIŞLAR HIZ KAZANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını düşüşle tamamladı. Küresel piyasalardaki risk iştahının zayıflamasıyla satış baskısının arttığı endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,46 değer kaybederek 14.285,65 puana geriledi. Dünkü işlemleri 14.497,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı. Günün ilk yarısında en düşük 14.237,35, en yüksek ise 14.461,56 puan seviyeleri görüldü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ POZİTİF AYRIŞTI

Sektör endeksleri incelendiğinde mali endeks yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,19 yükselerek pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında 12 hisse yükselirken, 87 hisse değer kaybetti, bir hisse ise yatay seyretti.

ALTIN GERİLEDİ, PETROL YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3340, dolar/yen paritesi ise 162,4 seviyesinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8580 TL, avro ise 53,4750 TL seviyesinden satıldı.

Öte yandan, altının ons fiyatı yüzde 1,49 düşüşle 4.044 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,40 yükselişle 78,4 dolar seviyesinde işlem gördü.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BRENT PETROL #ALTIN

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Piyasalarda jeopolitik risk dalgalanması! Petrol yükseldi, BİST100 ve altın sert düştü
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