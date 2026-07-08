Piyasalarda jeopolitik risk dalgalanması! Petrol yükseldi, BİST100 ve altın sert düştü

BIST 100'DE SATIŞLAR HIZ KAZANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını düşüşle tamamladı. Küresel piyasalardaki risk iştahının zayıflamasıyla satış baskısının arttığı endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,46 değer kaybederek 14.285,65 puana geriledi. Dünkü işlemleri 14.497,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başladı. Günün ilk yarısında en düşük 14.237,35, en yüksek ise 14.461,56 puan seviyeleri görüldü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ POZİTİF AYRIŞTI

Sektör endeksleri incelendiğinde mali endeks yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,19 yükselerek pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında 12 hisse yükselirken, 87 hisse değer kaybetti, bir hisse ise yatay seyretti.