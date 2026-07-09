Piyasalarda karar aşaması! Borsa ve altın yön arayışına girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izledi. Güne yükselişle başlayan endeks, gün içinde kazançlarını geri vererek saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışını 14.189,96 puandan yapmasının ardından yeni güne 63,10 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı.

BIST 100 GÜN İÇİNDE DALGALANDI

Endeks günün ilk yarısında en düşük 14.150,86 puanı, en yüksek ise 14.275,09 puanı gördü.

Sektör endeksleri incelendiğinde sanayi endeksi yüzde 0,56, mali endeks yüzde 0,34 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 2,62 ile en sert düşüşü kaydetti.