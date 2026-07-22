Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda nadir görülen tablo! Altın, petrol ve borsa aynı anda prim yaptı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:32 Son Güncelleme: 22.07.2026 13:35

Piyasalarda nadir görülen tablo! Altın, petrol ve borsa aynı anda prim yaptı

Piyasalarda uzun süredir aynı anda görülmeyen pozitif tablo dikkat çekti. Borsa İstanbul yükselirken, altının ons fiyatı ve Brent petrol de aynı seansta değer kazandı.

AA Ekonomi
Piyasalarda nadir görülen tablo! Altın, petrol ve borsa aynı anda prim yaptı
  • ABONE OL

Yurt içi ve küresel piyasalarda pozitif görünüm etkisini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükselişini koruyarak 14 bin puanın üzerinde işlem görürken, güvenli liman olarak görülen altın ile Brent petrol fiyatları da değer kazandı. Piyasalarda uzun bir aranın ardından yaşanan yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.

BIST 100 ENDEKSİ 14 BİN PUANIN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 14 bin puanın üzerinde kalırken, teknoloji hisseleri en fazla yükselen sektör oldu.

Dün 13.974,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,25 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,45 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 14.006,59 puana yükseldi. Günün ilk yarısında en düşük 13.929,87 puanı gören endeks, en yüksek ise 14.039,20 puana çıktı.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri incelendiğinde, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 36'sı geriledi, 3 hisse ise yatay seyir izledi.

ALTIN VE PETROLDE YÜKSELİŞ

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1406, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 163,03 seviyesinde işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2200 liradan, avro ise 53,8960 liradan satıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Küresel emtia piyasalarında ise yükseliş dikkat çekti. Altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 4 bin 116 dolara çıkarken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,4 primle 91,4 dolardan işlem gördü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL #BRENT PETROL #ALTIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalarda nadir görülen tablo! Altın, petrol ve borsa aynı anda prim yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA