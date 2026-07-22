Piyasalarda nadir görülen tablo! Altın, petrol ve borsa aynı anda prim yaptı

BIST 100 ENDEKSİ 14 BİN PUANIN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 14 bin puanın üzerinde kalırken, teknoloji hisseleri en fazla yükselen sektör oldu.

Dün 13.974,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,25 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,45 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 14.006,59 puana yükseldi. Günün ilk yarısında en düşük 13.929,87 puanı gören endeks, en yüksek ise 14.039,20 puana çıktı.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri incelendiğinde, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 36'sı geriledi, 3 hisse ise yatay seyir izledi.