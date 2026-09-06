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Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:02 Son Güncelleme: 6.09.2026 11:05

Piyasalarda nefesler tutuldu... 2027-2029 OVP hedefleri belli oluyor!

Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama kadar Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklanıyor.

Piyasalarda nefesler tutuldu... 2027-2029 OVP hedefleri belli oluyor!
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Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama... Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikaları belirlenecek. 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program açıklanıyor.

Makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ortaya konacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen yapısal reformlar hayata geçirilecek.

Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor.

Kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin de artırılması amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

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Piyasalarda nefesler tutuldu... 2027-2029 OVP hedefleri belli oluyor!
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