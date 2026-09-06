Piyasalarda nefesler tutuldu... 2027-2029 OVP hedefleri belli oluyor!

Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama... Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikaları belirlenecek. 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program açıklanıyor.

Makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ortaya konacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen yapısal reformlar hayata geçirilecek.

Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor.

Kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin de artırılması amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: