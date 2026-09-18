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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Piyasalarda yapısal risk yok

Piyasalarda yapısal risk yok
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Şimşek başkanlığında toplandığı ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

SORUN GEÇİCİ
Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Bu çerçevede Komite, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #BORSA İSTANBUL

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Piyasalarda yapısal risk yok
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