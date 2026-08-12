Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi
Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:40 Son Güncelleme: 12.08.2026 16:27

Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi

Piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon, temmuz ayında yüzde 3,4'e gerileyerek hazirandaki yüzde 3,5 seviyesinin altında gerçekleşti. Altın, gümüş ve borsa hızla yükselişe geçti. Petrol ve kripto paralarda ise gerileme yaşandı.

AA Ekonomi
Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD’de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi
  • ABONE OL

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL

Ekonomistlerin medyan tahmini, enflasyonun temmuz ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artması yönündeydi. Açıklanan veriler böylece beklentilerle aynı seviyede gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon da temmuz ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyondaki artış da ekonomistlerin tahminleriyle paralel oldu.

YILLIK ENFLASYONDA BEŞ YILIN EN YAVAŞ ARTIŞI

Haziran ayında aylık bazda 2020'den bu yana ilk kez gerileyen enflasyon, temmuzda yeniden artış kaydetti.

Yıllık bazda ise enflasyon artışı Mart 2021'den bu yana en yavaş seviyede gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK ARTTI

Kritik verilerin ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altının onsu 4.438 dolara tırmanırken, gram altın ise 6.814 TL'ye yükseldi.

Ons gümüş 66,25 dolara çıkarken, gram gümüş ise 100 TL'yi aştı. Brent Petrol 88 dolara, Bitcoin ise 64 bin dolar bandına geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 2'den fazla artarak 2 haftanın ardından ilk kez 14000 puanı geçti.

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

Fed, bir tarafta yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam eden enflasyonu, diğer tarafta son dönemde zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasasını değerlendirecek. Son istihdam verilerindeki yavaşlama ile enflasyonun yeniden gerilemesi, Fed'in önümüzdeki faiz kararında dikkate alacağı iki önemli gösterge olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA