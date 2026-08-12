Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD’de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 arttı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL
Ekonomistlerin medyan tahmini, enflasyonun temmuz ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artması yönündeydi. Açıklanan veriler böylece beklentilerle aynı seviyede gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon da temmuz ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyondaki artış da ekonomistlerin tahminleriyle paralel oldu.
PİYASALARDA HAREKETLİLİK ARTTI
Kritik verilerin ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altının onsu 4.438 dolara tırmanırken, gram altın ise 6.814 TL'ye yükseldi.
Ons gümüş 66,25 dolara çıkarken, gram gümüş ise 100 TL'yi aştı. Brent Petrol 88 dolara, Bitcoin ise 64 bin dolar bandına geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 2'den fazla artarak 2 haftanın ardından ilk kez 14000 puanı geçti.
GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.
Fed, bir tarafta yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam eden enflasyonu, diğer tarafta son dönemde zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasasını değerlendirecek. Son istihdam verilerindeki yavaşlama ile enflasyonun yeniden gerilemesi, Fed'in önümüzdeki faiz kararında dikkate alacağı iki önemli gösterge olarak öne çıkıyor.