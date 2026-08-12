Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD’de enflasyon hız kesti, altın ve gümüş hareketlendi

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından piyasaların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

Fed, bir tarafta yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam eden enflasyonu, diğer tarafta son dönemde zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasasını değerlendirecek. Son istihdam verilerindeki yavaşlama ile enflasyonun yeniden gerilemesi, Fed'in önümüzdeki faiz kararında dikkate alacağı iki önemli gösterge olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör