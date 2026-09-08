Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Faiz indirimi olacak mı? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

EYLÜL AYI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklanan resmi takvimine göre, Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Böylelikle Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gididerek politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye düşüren Merkez Bankası, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ile Mart, nisan, haziran ve temmuz aylarını pas geçmişti. Ağustos ayında ise Para Politikası Kurulu toplanmamıştı. Kasım ayında da toplantı gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle PPK'nın Eylül ve Ekim ayı toplantıları daha da önem taşıyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizini Eylül ayında yüzde 37'de sabit bırakmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

YABANCI KURULUŞLARIN TAHMİNLERİ

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, TCMB'nin Eylül toplantısında herhangi bir hamle yapmasının beklenmediğini açıkladı.

Birch, fonlama kanalındaki son ayarlama ile faiz kararı arasında çok kısa bir süre geçtiğine dikkat çekerek, TCMB'nin bu toplantıda ek bir faiz indirimine gitmesinin beklenmediğini belirtti.

TCMB YENİDEN YÜZDE 37'DEN FONLAMAYA BAŞLADI

TCMB, yaklaşık altı ay boyunca bankacılık sistemini yüzde 40 seviyesindeki daha maliyetli gecelik borç verme penceresinden fonladıktan sonra, ağustos ayının sonlarında haftalık repo ihalelerini yeniden başlattı.

Bu adımla efektif fonlama oranı politika faizi olan yüzde 37 seviyesine çekildi. S&P'ye göre söz konusu gelişme fonlama maliyetlerinde kademeli bir rahatlama sağladı.

İNDİRİM DÖNGÜSÜ YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

ING ve Morgan Stanley ise Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını, yıl sonuna doğru ise yüzde 35 seviyesine indireceğini öngörüyor.

Morgan Stanley analistleri, faiz indirimlerinin ekim ve aralık aylarında 100'er baz puan şeklinde gerçekleşmesini bekliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör