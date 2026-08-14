Merkez Bankası açıklandı: İşte 68 ekonomistin enflasyon, faiz, büyüme ve kur tahmini

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ağustos ayı anketi 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankete finansal ve reel sektör temsilcilerinden toplam 68 katılımcı yanıt verdi. Katılımcıların 52'si finansal sektör, 16'sı ise reel sektör temsilcilerinden oluştu.

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e çıktı.

Anket sonuçlarına göre gelecek üç ay için aylık enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 1,67, yüzde 2,08 ve yüzde 1,97 olarak kaydedildi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak gerçekleşti. Sonraki toplantılar için beklentiler ikinci toplantıda yüzde 36,13, üçüncü toplantıda yüzde 35,25 seviyesinde bulunuyor.

Anket sonuçlarında cari yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 35,25, 12 ay sonrası beklenti yüzde 29,59, gelecek yıl sonu beklentisi yüzde 26,34 ve 24 ay sonrası beklenti yüzde 21,89 olarak yer aldı.