Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişti: Asansör, emsal ve ruhsat kuralları yenilendi

YENİDEN RUHSAT DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR NETLEŞTİRİLDİ

Yeniden ruhsat düzenlenmesine ilişkin süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarda güncel mevzuata göre yeniden ruhsat alınması zorunluluğu korunurken, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmış yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı ile çevre ve enerji verimliliği gibi kritik konularda güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer hususlarda ise yapının ilk ruhsat aldığı tarihteki mevzuat esas alınacak.

2 yıl içinde inşasına başlanmamış yapılarda ise yeniden ruhsat düzenlenirken tamamen yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri geçerli olacak.

Mevzuata uygun olarak yapılmış, bodrum kat hariç üç katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü mevcut müstakil konutlarda ise belirli teknik şartların sağlanması halinde bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun engelli asansörü yapılması kolaylaştırıldı.